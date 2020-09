دعاء عامر تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة

View this post on Instagram

النهارده يوم ميلادي 18 سبتمبر زمان كنت باستنى اليوم ده و ارتب للحفله مع ماما واعزم اصحابي و عيلتي و جيراني بجد في الطفوله و الشباب كل حاجه كانت بتفرحنا و كل ما نكبر الاشياء و الايام والاحداث بتبقى عاديه بالنسبه لنا... لكن لازم نحاول أن كل لحظه نقدر نفرح و نتبسط بيها نمسك فيها في وسط الحياه اللي بنعيشها ويارب تبقى سنه جديده خير و بركه وسعاده وستر و صحه ورزق حلال عليا وعلى كل الناس يارب ❤ ولكل مواليد برج العذراء كل سنه وانتم طيبيين 🎂🎂🎂🎂