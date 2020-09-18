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أخبار العالم

رسالة عاجلة من ولي العهد السعودي لرئيس هيئة مكافحة الفساد

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:58 م
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي
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محمود نوفل

بعث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان برسالة عاجلة لرئيس  هيئة الرقابة ومكافحة الفساد  مازن بن إبراهيم الكهموس، حيث عبر فيها عن شكره وتقديره  لكل منسوبي الهيئة حيث نصت علي : بيض الله وجيهكم، وانقلوا شكري لكل فرد من منسوبي جهازكم، وهم اليوم فرسان هذه المعركة الشرسة ضد الفساد لاستئصاله من وطننا الغالي علينا جميعًا. 

ومن جانبه أكد  الكهموس ان هذه الرسالة محل ثقة واعتزاز ومبعث تقدير لما تبذله القيادة الرشيدة  من دعم ومساندة للهيئة لمباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بجميع مظاهره وصوره وأشكاله.

وتعهد باستمرار  الهيئة  في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين.

وأعرب رئيس الهيئة عن تقديره لجهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، مشيدا بتعاون جميع الجهات والمواطنين والمقيمين معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.

 ويشار الي ان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، السعودية عالجت  (227) قضية جنائية، في الفترة الماضية، من خلال الإيقاف والتحقيق مع (374) مواطنًا ومقيمًا

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