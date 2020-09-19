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اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:07 ص
ذهب
ذهب
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آمنة عبدالعظيم
يستعرض موقع "صدى البلد" الإخبارى أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم السبت، 19 سبتمبر 2020.


وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، 853 جنيها للجرام، وذلك على خلفية ارتفاع  سعر أوقية الذهب عالميًا بقيمة 15 دولارا أمس، الجمعة.


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وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالى:
عيار 18: 731 جنيها.

عيار 21: 853 جنيها.
 
عيار 24: 975 جنيها.
 
الجنيه الذهب: 6824 جنيها.
 
السعر العالمي: 1953 دولارا.


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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