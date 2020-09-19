أسعار الذهب فى مصر اليوم

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخبارى أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم السبت، 19 سبتمبر 2020.









وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، 853 جنيها للجرام، وذلك على خلفية ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميًا بقيمة 15 دولارا أمس، الجمعة.









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وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالى:



عيار 18: 731 جنيها.





عيار 21: 853 جنيها.

عيار 24: 975 جنيها.

الجنيه الذهب: 6824 جنيها.

السعر العالمي: 1953 دولارا.







