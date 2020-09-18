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محافظات

سوهاج تطلق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:27 م
سوهاج تطلق المبادرة
سوهاج تطلق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة
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سوهاج _ انغام الجنايني

أعلن الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، "100 مليون صحة"، للإكتشاف المُبكر لأمراض الكلى ومُتابعة وعلاج الأمراض المزمنة لأهالي المحافظة.

أوضح أن المُبادرة انطلقت فعاليتها، اليوم عقب صلاة الجمعة مُباشرة، مُشيرًا إلى أنها تستمر  حتى 31 من شهر ديسمبر المُقبل.

وتابع "جميعة" أن المُبادرة انطلقت اليوم الجمعة من أمام المساجد الكبرى بجميع مدن المحافظة، لافتًا أنه جرى الدفع بأكثر من ٢٠ فرقة بجوار المساجد.

وأكد أن سوهاج بها حوالي ١٩١ فرقة موزعة بين الوحدات الصحية والمقرات الحكومية وفرق أخرى متحركة فى الميادين والشوارع الرئيسية.
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