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حوادث

العثور على جثة طفل متحللة داخل الزراعات فى قرية البراهمة بقنا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:25 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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يوسف رجب
عثرت أجهزة الأمن بقنا، على جثة طفل متحللة داخل الزراعات بقرية الفراعنة التابعة لمركز قفط فى قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط، بالعثور على جثة متحللة لطفل داخل الزراعات بقرية الفراعنة.

تبين من التحريات الأولية، أن الجثة لطفل يدعى خير محمد خير ١١ عاما، عثر عليه متحللة بدون أى إصابات.

من جانبها تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة، والتأكد من وجود شبهه جنائية من عدمه.

دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قفط التعليمى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

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