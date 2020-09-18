في اليوم الثاني .. 40 مرشحا يتقدمون بأوراقهم لانتخابات النواب بـ القليوبية

واصلت محكمة بنها الابتدائية تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب فى اليوم الثانى للترشح، وبلغ إجمالى عدد الطلبات التى تم تقديمها للجنة 40 طلبا وسط تواجد العشرات من المرشحين وأنصارهم بالمحكمة للتقدم للترشح.









وشهدت المحكمة هدوء وانخفاض أعداد المرشحين المتواجدين فى يومها الثانى وسط تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية بين المترددين على اللجنة لتقديم طلبات الترشح.





كما شهدت المحكمة إجراءات أمنية مكثفة وفرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا بمحيط لجنة تلقي الطلبات لتنظيم عمليات الدخول الخروج.

وجاء نصيب محافظة القليوبية في المقاعد الفردية 16 نائب، وذلك من خلال تقسيم محافظة القليوبية 6 دوائر انتخابية، الدائرة الأولى ومقرها مركز بنها وعدد المقاعد 3 نواب مركز بنها وكفر شكر وقسم أول بنها وقسم ثان بنها.





والدائرة الثانية ومقرها مركز طوخ وعدد القاعد 2 نواب (مركز طوخ وقسم قها) والدائرة الثالثة ومركزها قسم ثان شبرا الخيمة وعدد المقاعد 3 نواب تضم (قسم أول شبرا الخيمة وقسم ثان شبرا الخيمة).





فيما جاءت الدائرة الرابعة ومقرها مركز قليوب وعدد المقاعد 3 نواب (مركز قليوب وقسم قليوب والقناطر الخيرية) والدائرة الخامسة ومقرها مركز الخانكة وعدد المقاعد 3 نواب (أقسام الخصوص، الخانكة، العبور)، والدائرة السادسة ومقرها مركز شبين القناطر وعدد المقاعد 2 نواب (مركز شبين القناطر).