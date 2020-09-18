حرس الحدود يتعادل أمام إنبي بـ ضربة جزاء ..فيديو

أحرز عبدالرحمن عامر نجم فريق انبي هدف الفريق الأول في مرمى حرس الحدود في المباراة المقامة على استاد المكس ضمن مباريات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري المصري.





وجاء الهدف في الدقيقة الـ 3 من عمر المباراة من هجمة رائعة من نجم فريق انبي.





ويسعى إنبي بقيادة مدربه حلمي طولان لتحقيق الفوز في مباراة الليلة للقفز إلى المركز الخامس، بمسابقة الدوري.





في المقابل يطمح فريق حرس لاستعادة نغمة الانتصارات بانتزاع الثلاث نقاط من الفريق البترولي، للهروب من شبح الهبوط.





ويحتل إنبي المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الـ 16 بـ 26 نقطة.