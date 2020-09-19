إقفال طرح سبتمبر من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر سبتمبر 2020، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.





وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 1,245 مليار ريال سعودي (مليار ومئتان وخمسة وأربعون مليون ريال سعودي).





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وقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، حيث بلغت الشريحة الأولى 130 مليون ريال سعودي (مائة وثلاثين مليون ريال سعودي) ليصبح الحجم النهائي للشريحة 9,100 مليارات ريال سعودي (تسعة مليارات ومئة مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2024 ميلادي.



