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برلمان

انتخابات مجلس النواب بسوهاج: مستقبل وطن يضع مصطفى سالم على رأس مقاعده الفردية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 07:49 م
مصطفى سالم عضو مجلس
مصطفى سالم عضو مجلس النواب
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فريدة محمد
اختار حزب مستقبل وطن  مصطفى سالم نائب طهطا الحالى لخوض انتخابات مجلس النواب 2020‪ مُجددا على مقاعد الحزب الفردية فى الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة طهطا وتضم كلا من مراكز طما وطهطا وجهينة.

كان سالم قد تقدم اليوم بأوراق ترشحه و سط مباركة شعبية كبيرة من محبية وأنصاره وحصل على الترتيب الاول فى كشف مرشحى الدائرة الرابعة وتخصص له الرمز الانتخابي القلم 

وشغل مصطفى سالم منصب وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الحالي وقدم حزمة كبيرة من الخدمات العامة والتى لاقت استحسان واعجاب ليس فقط أهالى طهطا ولكن كل المواطنين بمراكز المحافظة بعد ان امتدت خدماتة لمختلف دوائر سوهاج وكان شعاره الحكاية مش حكاية طلبات تقدم الحكاية حكاية طلبات تنفذ. وكان سالم من أبرز أعضاء لجنة الخطة والموازنة المتفاعلين مع الرأي العام ولا يخفى على احد حرصه على الصالح العام وخبرته في الرقابة و الاقتصاد. 

يذكر أن مصطفى سالم شغل منصب مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات ثم مديرا للمكتب الإقليمي لقنوات اون تى فى بالصعيد ثم مديرا عاما لمكتب قنوات سي بي سي واكسترا نيوز بالصعيد ومعروف عنه  التواصل الجيد والدائم  مع أبناء دائرته.
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