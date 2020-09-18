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أخبار العالم

سائق "سكران" يقتحم مقر السفير الأمريكي في موسكو

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 08:40 م
اقتحام مقر إقامة
اقتحام مقر إقامة السفير الأمريكي في موسكو
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قسم الخارجي
ذكرت السفارة الأمريكية لدى موسكو أن رجلا يقود سيارة اقتحم، اليوم الجمعة، مقر إقامة السفير الأمريكي بروسيا بول ساليفان.

وقالت متحدثة باسم السفارة الأمريكية في موسكو إن مواطنا روسيا اقتحم بسيارته مبنى إقامة سفير الولايات المتحدة.

وأوضحت أنه جرى تسليمه إلى السلطات المحلية، مشيرة إلى أن السفير لم يكن موجودا في مقر إقامته وقت الحادث.

وبحسب وزارة الداخلية الروسية، فإن رجل البالغ من العمر 44 سنة، كان ثملا، وسيتم إرساله للقيام بفحوصات طبية.

من جانبها، فتحت الشرطة تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث، موضحة أن أحدا لم يصب بأذى جراء اصطدام السيارة بالمبنى.
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