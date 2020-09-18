تفاصيل طرح 125 ألف شقة بالإسكان الاجتماعى والمتوسط كمرحلة أولى ضمن مبادرة الرئيس لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن| الوزراء يعتمد الأسعار والطرح خلال أسابيع

مى عبدالحميد:

عرض أسعار شقق الإسكان الاجتماعى بالإعلان الجديد على مجلس الوزراء لاعتمادها شقق الإسكان الاجتماعى موزعة بعدد من المدن في القاهرة الكبري ومعظم المحافظات

طرح 3869 وحدة بالإسكان الاجتماعى بمساحة 75 م2 بنظام التمويل العقارى بـ5 محافظات





وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، على طرح 125 ألف وحدة سكنية (100 ألف وحدة إسكان اجتماعى – 25 ألف وحدة إسكان متوسط)، كمرحلة أولى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن.



وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى: سيتم العرض على مجلس الوزراء لاعتماد أسعار البيع وحدود الدخل بالنسبة لوحدات الإسكان الاجتماعى، والإسكان المتوسط، موضحة أن وحدات الإسكان الاجتماعى المقرر طرحها موزعة على عدد من المدن في القاهرة الكبري ومعظم المحافظات.



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وأضافت الرئيس التنفيذى للصندوق: تمت الموافقة على طرح 3869 وحدة بالإسكان الاجتماعى بمساحة 75 م2 (غرفتين وصالة)، بنظام التمويل العقارى لمحدودى الدخل، بــ10 مدن فى المناطق التالية: السماكين بمحافظة الإسماعيلية، ومشتول السوق بمحافظة الشرقية، وبنى مزار بمحافظة المنيا، و(المراغة – المنشأة – جهينة – طما – طهطا – مدينة أخميم الجديدة) بمحافظة سوهاج، ومدينة قنا الجديدة بمحافظة قنا.





وأشارت مى عبدالحميد، إلى أن مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وافق على تنفيذ 3 مسطحات محال بالغردقة وحضانة + مسطح محال بمرسى علم وحضانة، لخدمة المستفيدين من الوحدات السكنية بالمرحلة الثانية للإسكان الاجتماعى.

وأضافت الرئيس التنفيذى للصندوق: تمت الموافقة على طرح 3869 وحدة بالإسكان الاجتماعى بمساحة 75 م2 (غرفتين وصالة)، بنظام التمويل العقارى لمحدودى الدخل، بــ10 مدن فى المناطق التالية: السماكين بمحافظة الإسماعيلية، ومشتول السوق بمحافظة الشرقية، وبنى مزار بمحافظة المنيا، و(المراغة – المنشأة – جهينة – طما – طهطا – مدينة أخميم الجديدة) بمحافظة سوهاج، ومدينة قنا الجديدة بمحافظة قنا.وأشارت مى عبدالحميد، إلى أن مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وافق على تنفيذ 3 مسطحات محال بالغردقة وحضانة + مسطح محال بمرسى علم وحضانة، لخدمة المستفيدين من الوحدات السكنية بالمرحلة الثانية للإسكان الاجتماعى.









وعلى جانب آخر، صرحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه متاح الحجز الإلكتروني لعدد 2271 وحدة سكنية بمشروعات "سكن مصر، دار مصر، JANNA"، موزعة على 13 مدينة جديدة، والتى تم طرحها بالتعاون بين الصندوق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين من متوسطي الدخل، حتى يوم الأحد الموافق 27/9/2020، فى تمام الساعة 12 مُنتصف الليل.







وقالت الرئيس التنفيذي للصندوق: يتم الحجز من خلال البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى " وقالت الرئيس التنفيذي للصندوق: يتم الحجز من خلال البوابة الإلكترونية لصندوقودعم التمويل العقارى " https://cservices.shmff.gov. eg".