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اقتصاد

ننشر أسعار العملات العربية بختام تعاملات الأسبوع

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 07:02 م
عملات عربية
عملات عربية
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى، خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 48.95 جنيه للشراء و 51.72 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 40.59 جنيه للشراء و 41.93 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.84 جنيه للشراء و22.33 جنيه للبيع.
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