بحب حكيم ونفسي أقدم عملا عن عمر الشريف.. أبرز تصريحات حسن الرداد مع رامي رضوان

حل الفنان حسن الرداد ، ضيفا على الإعلامي رامي رضوان ، في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر شاشة «dmc»، مساء أمس الجمعة، في فقرة فنية خالصة، ليكشف الكثير عن بدايته الفنية وميوله السياسية وأعماله الفنية والغنائية في الفترة المقبلة. وميولهوأعماله





وجاءت أبرز تصريحات الفنان حسن الرداد كالآتى:





- اتجهت لأعمال كوميدية وأحب التنوع في الأدوار





- مش بحب السياسة ونفسي أقدم عملا عن عمر الشريف





- عن أول لقاء مع دلال عبد العزيز: بشوشة بطبعها





- مش بحب السياسية وبتابعها علشان أعرف اللي بيحصل بس





- الفنان نور الشريف طلب مني الاهتمام بـ لياقتي البدنية؛ لكي أتمكن من تأدية بعض الأدوار





- نفسي أقدم شخصية نور الشريف في عمل فني





- أسعى لتقديم أعمال فنية يرغبها الجمهور





- صنفت ممثل كوميدي ولكني أقدر أعمال كل الأدوار





- بحب الأغاني الشعبي وبعشق حكيم





- عملت أغنية نجحت وكسرت الدنيا، وناس كلموني أعمل أغاني وحفلات؛ بس أنا رفضت.





- بحب أغني في أفلام وأقدم أغاني مع نوعية الفيلم، تخدم السياق الدرامي في العمل الذي أقدمه.





- بحب أقدم لونا غنائيا مثل الفنان أحمد زكي ، ويكون صوتي فيها مؤدي وليس طربا.



