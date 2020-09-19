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لقاح رباعي.. المصل واللقاح: شتاء هذا العام محمل بالأنفلونزا والكورونا.. فيديو

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:00 ص
لقاح الإنفلونزا
لقاح الإنفلونزا
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إسراء صبري
قال مصطفى المحمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، إن اللقاح الخاص بالإنفلونزا هذا العام يكتسب أهمية خاصة من أجل منع انتشار فيروس الإنفلزنزا في فصل الشتاء تزامنا مع وجود فيروس كورونا.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، الشتاء هذا العام يعد شتاء خاص لم يمر به العالم منذ عقود، حيث يواكب موسم الشتاء فيروسين يهاجمان الجهاز التنفسي للأنسان بشكل مباشر.

وتابع: أعراض الإنفلونزا ستداخل مع أعراض فيروس كورونا المنتشرة الفترة الأخيرة، ولهذا يجب على المواطنين الحصول على لقاح الإنفلونزا هذا العام، معقبا: اللقاح الخاص بالإنفلونزا بيتم توفيره كل عام في موسم الشتاء.

وأكمل: المصل واللقاح استطاع أمس أن يحصل على كمية كبيرة من لقاح الإنفلونزا، مشددا على أن اللقاح هذا العام يعد رباعي، أي أنه يشمل 4 سلالات من فيروس الإنفلونزا 
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