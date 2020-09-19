سعره 170 جنيها.. المصل واللقاح: لقاح الإنفلونزا السنوي يعطى للأطفال من 3 سنوات.. فيديو

قال مصطفى المحمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، إن اللقاح الخاص بالإنفلونزا الموسمية سنوي ويحدث له تغيرات كل عام، معقبا: اللقاح الرباعي يسمح بأن يعطى للأطفال من سن الـ 3 سنوات، كما أنه يصلح لأي عمر من فوق الـ 3 سنوات.



وأكمل خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، : اللقاح مسعر من قبل وزارة الصحة المصرية بسعر 170 جنيها.



وفيما يخص أعداد المتقدمين من أجل تجربة لقاح فيروس كورونا، أوضح، لا يمكنني الكشف عن الرقم الصحيح، ونأمل أن يشارك المصريين في هذه التجربة.