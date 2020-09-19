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رياضة

الأهلي فوق الجميع .. وائل رياض يهنئ الأهلي ببطولة الدوري الـ42

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:32 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
حرص وائل رياض نجم الأهلى السابق والمدرب المساعد فى جهاز المنتخب الأولمبي، على تهنئة النادي الاهلي وجماهيره؛ بعد الفوز رسميًا بدرع الدوري الممتاز للمرة 42 في تاريخه، عقب هزيمة الزمالك أمام أسوان بهدف نظيف فى الجولة  28 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب وائل رياض عبر حسابه على "انستجرام " :‏ ٦١ دوري في منهم ٤٢ للأهلي بنحب الاهلي والاهلي فوق الجميع.

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تتويج الأهلي جاء بعد أن ارتفع رصيد الفريق لـ 72 نقطة في صدارة جدول الترتيب، متفوقًا على أقرب ملاحقيه نادي الزمالك بفارق 20 نقطة قبل نهاية المسابقة بـ 6 جولات.

ولم يخسر الأهلي ، سوى مباراة وحيدة هذا الموسم، تحت قيادة الداهية السويسرية رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، ليسجل اسمه بحروف من نور كأول مدرب سويسري يتوج بلقب الدوري، والمدرب الأجنبي الثاني عشر الذي يتوج باللقب المحلي مع الأهلي.
وقد سيطر الأهلي على البطولة من أول يوم وحتى قبل نهايتها بـ 6 جولات .. لم يشاركه أحد في الصدارة، ليتوج نفسه بطلًا عن جدارة واستحقاق ويحصد الدرع رقم 42 له.
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