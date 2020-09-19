أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 3 إعدادات مهمة يجب ضبطها على WhatsApp.. خدعة بسيطة بـ كروم تكشف لك اختراق حسابك

حصل نظام التشغيل ويندز 10 Windows 10، أخيرا، على تحديثا يجلب تحسينات مهمة لإصلاح ميزة الوضع الداكنالتي طال إنتظارها لتصل إلى نظام تشغيل الحاسبات المحمولة.

لطالما كان حلم إقتناء هاتف آيفون الذكي يراود الكثيرين من محبيه إلا أن سعره المرتفع يمنعهم من تحقيق ذلك، و لكن مع ظهور أفضل العروض من متاجر التجزئة الإلكترونية الشهيرة، أصبح الأمر فى غاية السهولة، ومن خلال هذا العرض يمكنك شراء آيفون 8 بنصف سعره تقريبًا



