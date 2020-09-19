أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 3 إعدادات مهمة يجب ضبطها على WhatsApp.. خدعة بسيطة بـ كروم تكشف لك اختراق حسابك

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
أطلقت شركة إل جي LG، أحدث هواتفها الذكية ضمن فئة الهواتف المنخفضة التكلفة ويسمى LG Q31، والذي يتم تشغيله بواسطة معالج من نوع Helio P22 ونظام تشغيل أندرويد 10، بسعر أقل من 200 دولار.
أطلقت شركة جوجل، خلال العام الماضي، ميزة إضافية لمتصفح الويب الخاص بها كروم Google Chrome، تتيح لك التحقق من إذا كانت كلمات مرورك تعرضت إلى الاختراق.
من المقرر أن تصدر وزارة التجارة الأمريكية أمرا قانونيا اليوم الجمعة بمنع مواطني الولايات المتحدة من تنزيل تطبيق مشاركة الفيديو تيك توك TikTok، وتطبيق التراسل الفوري وي شات WeChat، اعتبارا من يوم الأحد 20 سبتمبر الجاري.
برز تطبيق واتساب WhatsApp، كواحد من أنجح تطبيقات المراسلة على مستوي العالم، حيث يمكن تطبيق التراسل المملوك لشركة فيسبوك مستخدميه من التواصل مع الأصدقاء أو العائلة عبر الحدود الجغرافية أو السياسية أو الاقتصادية، مع أكثر من 2 مليار مستخدم نشط يعد تطبيق الدردشة عمليا أكبر تطبيق مراسلة فورية في الوقت الحالي.
حصل نظام التشغيل ويندز 10 Windows 10، أخيرا، على تحديثا يجلب تحسينات مهمة لإصلاح ميزة الوضع الداكن dark mode التي طال إنتظارها لتصل إلى نظام تشغيل الحاسبات المحمولة.
لطالما كان حلم إقتناء هاتف آيفون الذكي يراود الكثيرين من محبيه إلا أن سعره المرتفع يمنعهم من تحقيق ذلك، و لكن مع ظهور أفضل العروض من متاجر التجزئة الإلكترونية الشهيرة، أصبح الأمر فى غاية السهولة، ومن خلال هذا العرض يمكنك شراء آيفون 8 بنصف سعره تقريبًا
نجحت هواتف آيفون الأكثر شهرة فى العالم خاصةً ذات الحجم الكبير التى صارت محط إهتمام الكثيرين حول العالم، ولكن كعادة منتجات آبل يعيبها سعر معظم هواتفها الذكية، جيث يمكنك هذا العرض من شراء نسختك من iPhone 7 plus بأقل من نصف سعره الأصلى.