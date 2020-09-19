البطولة الأغلى.. محمد جاد: النادي الأهلي اعتاد تحقيق البطولات حتى في الأزمات

هنأ الإعلامي محمد جاد، جماهير النادي الأهلي ، لحصوله على البطولة رقم 42 في تاريخيه، في ظل ظروف استثنائية عصيبة، موضحا أن شعور جماهير النادي الأهلي كان مختلفا، على الرغم من أن الدوري كان محسوما لصالحهم.





وأضاف الإعلامي محمد جاد، خلال برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن هذه البطولة هي الأغلى، نظرا لما مر به النادي من أزمات وصعوبات.





وأشار "جاد"، إلى أن النادي الأهلي اعتاد أن يتقمص شخصية البطل، رغم أي صعوبة أو أزمة، وتحقيق البطولات، تحت ظل أي أزمة.





وأوضح "جاد"، أن فوز النادي الأهلي بمثابة هدية للاعب مؤمن زكريا، وتضامنا معه، ومع هاشتاج "مؤمن في القلب".