بقيمة 213 مليون جنيه.. تمويل ١٥ ألف مشروع بسيناء من جهاز تنمية المشروعات

أكدت آمال زيدان، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة شمال سيناء ،إنَّ فرع الجهاز بالمحافظة، أتاح تمويل لاقامة نحو 15 ألف مشروع متنوع بقيمة تصل إلى 213 مليون جنيه.
كما تم تقديم منح بإجمالي 50 مليون جنيه لتمويل إقامة مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية والتدريب بالمحافظة التي أتاحت نحو 1800 فرصة عمل.
وأضافت، أن الجهاز يهتم بتمويل جميع المشروعات من متناهية الصغر (التي تتراوح قيمتها من 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه)، والمشروعات الصغيرة (حتى مليون جنيه)، وحتى المشروعات المتوسطة من صناعية وزراعية (تصل قيمتها حتى 5 ملايين جنيه).
مشيرة إلى أنه تم تمويل بعض المشروعات في شمال سيناء بقيمة حتى 3 ملايين جنيه.
وأشارت إلى أن الجهاز يهتم بتوفير فرص العمل كبعد اجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، كما يراعي الظروف الخاصة كالكوارث والأزمات بالتيسير على المواطنين.
وقال طارق الشوربجي، مسئول الخدمات غير المالية بالفرع ، ان الجهاز يقدم حزمة من الخدمات تشمل التسويق والتدريب والدعم الفني وتقديم النماذج الاسترشادية لدراسات الجدوى، مع إتاحة فرص للمستفيدين لتسويق منتجاتهم عن طريق إقامة المعارض داخل المحافظات والمعرض المركزي بأرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة، وكذلك المشاركة في المعارض الخارجية واقامة الندوات بمراكز الشباب والجهات المختلفة المنتشرة بنطاق المحافظة لنشر ثقافة فكر العمل الحر.
وأوضح أنه تم إقامة وحدة الشباك الواحد بفرع بهدف تيسير الإجراءات لإقامة المشروعات من تراخيص وسجلات تجارية وبطاقة ضريبية ورقم قومي للمنشأة يستفيد منه المواطن في عرض منتجاته في السلاسل التجارية خاصة منتجات التراث السيناوي.
كما يتم خصم 50% من تكلفة خدمة "البار كود" لمنتجاته والحصول على فرص تصديرية وصفقات تكامل بين المشروعات والتسجيل في سجل الموردين الحكوميين والمصدرين، إلى جانب التدريب.
وقال انه تم تنفيذ 8 دورات في مجال تأسيس المشروعات بحضور 202 متدربا، و7 دورات على ريادة الأعمال بحضور 147 متدربًا، و6 دورات في مجال وحدة النوع الاجتماعي (الجندر) حضرتها 150 متدربة، و19 تدريبا حرفيا حضرته 365 متدربة.
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كما تم تقديم منح بإجمالي 50 مليون جنيه لتمويل إقامة مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية والتدريب بالمحافظة التي أتاحت نحو 1800 فرصة عمل.
وأضافت، أن الجهاز يهتم بتمويل جميع المشروعات من متناهية الصغر (التي تتراوح قيمتها من 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه)، والمشروعات الصغيرة (حتى مليون جنيه)، وحتى المشروعات المتوسطة من صناعية وزراعية (تصل قيمتها حتى 5 ملايين جنيه).
مشيرة إلى أنه تم تمويل بعض المشروعات في شمال سيناء بقيمة حتى 3 ملايين جنيه.
وأشارت إلى أن الجهاز يهتم بتوفير فرص العمل كبعد اجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، كما يراعي الظروف الخاصة كالكوارث والأزمات بالتيسير على المواطنين.
وقال طارق الشوربجي، مسئول الخدمات غير المالية بالفرع ، ان الجهاز يقدم حزمة من الخدمات تشمل التسويق والتدريب والدعم الفني وتقديم النماذج الاسترشادية لدراسات الجدوى، مع إتاحة فرص للمستفيدين لتسويق منتجاتهم عن طريق إقامة المعارض داخل المحافظات والمعرض المركزي بأرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة، وكذلك المشاركة في المعارض الخارجية واقامة الندوات بمراكز الشباب والجهات المختلفة المنتشرة بنطاق المحافظة لنشر ثقافة فكر العمل الحر.
وأوضح أنه تم إقامة وحدة الشباك الواحد بفرع بهدف تيسير الإجراءات لإقامة المشروعات من تراخيص وسجلات تجارية وبطاقة ضريبية ورقم قومي للمنشأة يستفيد منه المواطن في عرض منتجاته في السلاسل التجارية خاصة منتجات التراث السيناوي.
كما يتم خصم 50% من تكلفة خدمة "البار كود" لمنتجاته والحصول على فرص تصديرية وصفقات تكامل بين المشروعات والتسجيل في سجل الموردين الحكوميين والمصدرين، إلى جانب التدريب.
وقال انه تم تنفيذ 8 دورات في مجال تأسيس المشروعات بحضور 202 متدربا، و7 دورات على ريادة الأعمال بحضور 147 متدربًا، و6 دورات في مجال وحدة النوع الاجتماعي (الجندر) حضرتها 150 متدربة، و19 تدريبا حرفيا حضرته 365 متدربة.
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طرق وميادين.. ننشر المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في شمال سيناء