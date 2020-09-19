AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بقيمة 213 مليون جنيه.. تمويل ١٥ ألف مشروع بسيناء من جهاز تنمية المشروعات

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:52 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد صالح
أكدت آمال زيدان، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة شمال سيناء ،إنَّ فرع الجهاز بالمحافظة، أتاح تمويل لاقامة نحو 15 ألف مشروع متنوع بقيمة تصل إلى 213 مليون جنيه.

كما تم تقديم منح بإجمالي 50 مليون جنيه لتمويل إقامة مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية والتدريب بالمحافظة التي أتاحت نحو 1800 فرصة عمل.

وأضافت، أن الجهاز يهتم بتمويل جميع المشروعات من متناهية الصغر (التي تتراوح قيمتها من 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه)، والمشروعات الصغيرة (حتى مليون جنيه)، وحتى المشروعات المتوسطة من صناعية وزراعية (تصل قيمتها حتى 5 ملايين جنيه).
مشيرة إلى أنه تم تمويل بعض المشروعات في شمال سيناء بقيمة حتى 3 ملايين جنيه.

وأشارت إلى أن الجهاز يهتم بتوفير فرص العمل كبعد اجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، كما يراعي الظروف الخاصة كالكوارث والأزمات بالتيسير على المواطنين.

وقال طارق الشوربجي، مسئول الخدمات غير المالية بالفرع ، ان الجهاز يقدم حزمة من الخدمات تشمل التسويق والتدريب والدعم الفني وتقديم النماذج الاسترشادية لدراسات الجدوى، مع إتاحة فرص للمستفيدين لتسويق منتجاتهم عن طريق إقامة المعارض داخل المحافظات والمعرض المركزي بأرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة، وكذلك المشاركة في المعارض الخارجية واقامة الندوات بمراكز الشباب والجهات المختلفة المنتشرة بنطاق المحافظة لنشر ثقافة فكر العمل الحر.

وأوضح أنه تم إقامة وحدة الشباك الواحد بفرع بهدف تيسير الإجراءات لإقامة المشروعات من تراخيص وسجلات تجارية وبطاقة ضريبية ورقم قومي للمنشأة يستفيد منه المواطن في عرض منتجاته في السلاسل التجارية خاصة منتجات التراث السيناوي.
كما يتم خصم 50% من تكلفة خدمة "البار كود" لمنتجاته والحصول على فرص تصديرية وصفقات تكامل بين المشروعات والتسجيل في سجل الموردين الحكوميين والمصدرين، إلى جانب التدريب.

وقال انه تم تنفيذ 8 دورات في مجال تأسيس المشروعات بحضور 202 متدربا، و7 دورات على ريادة الأعمال بحضور 147 متدربًا، و6 دورات في مجال وحدة النوع الاجتماعي (الجندر) حضرتها 150 متدربة، و19 تدريبا حرفيا حضرته 365 متدربة.
اقرأ ايضا:
طرق وميادين.. ننشر المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في شمال سيناء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جهاز المشروعات: 2 مليار جنيه تمويلات بمحافظة الشرقية خلال 6 أعوام

بتكلفة 44 مليون جنيه.. جهاز تنمية المشروعات الصغيرة يدعم تمويل مشروعات تنموية بالشرقية

تنمية المشروعات: تمويل 100 سيارة ميكروباص ومشروعات متناهية الصغر لأبناء قنا

بتكلفة 470 مليون جنيه.. جهاز تنمية المشروعات يمول 6 آلاف مشروع في الوادي الجديد

بشرى سارة.. فرص تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر توفر 20 ألف فرصة عمل

ترشيحاتنا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 19-9-2020

احمد زاهر يتصدر مؤشرات البحث في جوجل لهذا السبب

بفستان لافت.. زوجة علي ربيع تتألق في أحدث ظهور لها

بعد 108 أعوام من غرقها.. دراسة: الشمس وراء غرق سفينة تايتانيك

أسعار سوزوكي سويفت ديزاير 2020 suzuki dzire .. صور

الزمالك خط حمر.. أحمد جمال يوجه رسالة نارية لشوبير

AdvertisementS

«لحقوهم قبل الدخلة».. القصة الكاملة لإحباط زواج طفلين في سوهاج

فيديو الاعتذار.. شاهد أحمد حسن يعتزل اليوتيوب للأبد ويحكي قصته لأول مرة

التنمية المحلية:25% قيمة التخفيض للتصالح في المدن الجديدة بـ 18محافظة

أقال 25 مدربا في عامين.. كارتيرون يفتح النار على مرتضى منصور

تسعيرة الـ 2 مليون دولار كلام سوشيال.. رئيس المقاصة يحسم الجدل حول محمد ابراهيم

بعد قرار اعتزالها الفن.. شاهد.. داليا إبراهيم ترتدي الحجاب

يهملها الكثيرون.. 3 إعدادات مهمة يجب ضبطها على WhatsApp بهواتف أندرويد

أخبار التوك شو.. حقيقة مظاهرة السويس.. الباز يكشف ثروات المقاول الهارب محمد علي.. ولجنة مكافحة كورونا: مصر بها نوعان من الفيروس

عض الإيد اللي اتمدت له.. الطمع القاتل والرغبة في الثراء تقود لسفك الدماء

بعد 108 أعوام من غرقها.. دراسة: الشمس وراء غرق سفينة تايتانيك

مواصفات سوزوكي اسبريسو suzuki s presso أرخص سيارة suv في مصر.. صور

وحشتني.. لقاء الخميسي تعيد ذكرياتها مع الراحل سامي العدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان محتشم.. ابنة ماجد المصري تخطف الأنظار في حفل خطوبتها

مواصفات سوزوكي اسبريسو suzuki s presso أرخص سيارة suv في مصر.. صور

بفستان لافت.. زوجة علي ربيع تتألق في أحدث ظهور لها