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طريقة عمل حمام كداب بأسهل الخطوات

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:30 ص
طريقة عمل حمام كداب
طريقة عمل حمام كداب
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هاجر هانئ
حمام كداب من الأطباق الرئيسية  التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات وأقل المكونات، فيتميز الحمام الكداب بمذاقه اتلشهي واللذيذ.

فقدمت الشيف نجلاء الشرشابى  مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل حمام كداب..

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مقادير حمام كداب
أوراك دجاج فيليه مخلية
أرز 
بصل مبشور 
حبهان فصوص 
ورق لورا 
صلصة طماطم 
ملح 
فلفل أسود 

طريقة تحضير حمام كداب
- يشوح البصل على النار
-يضاف له الأرز والملح والفلفل
-ويضاف لهم ماء ويترك الأرز على النار حتى تمام الطهي
-تحشى الأوراك بالأرز
-ثم يسلق في ماء مغلي مع ملح وورق لورا وحبهان
-ثم يدهن بالصلصة
-ويحمر الحمام الكداب في زيت
- ويقدم


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