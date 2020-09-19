طريقة عمل حمام كداب بأسهل الخطوات

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مقادير حمام كداب

أوراك دجاج فيليه مخلية

أرز

بصل مبشور

حبهان فصوص

ورق لورا

صلصة طماطم

ملح

فلفل أسود





طريقة تحضير حمام كداب

- يشوح البصل على النار

-يضاف له الأرز والملح والفلفل

-ويضاف لهم ماء ويترك الأرز على النار حتى تمام الطهي

-تحشى الأوراك بالأرز

-ثم يسلق في ماء مغلي مع ملح وورق لورا وحبهان

-ثم يدهن بالصلصة

-ويحمر الحمام الكداب في زيت