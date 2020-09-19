طريقة عمل حمام كداب بأسهل الخطوات

حمام كداب من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات وأقل المكونات، فيتميز الحمام الكداب بمذاقه اتلشهي واللذيذ.
فقدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل حمام كداب..
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مقادير حمام كداب
أوراك دجاج فيليه مخلية
أرز
بصل مبشور
حبهان فصوص
ورق لورا
صلصة طماطم
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير حمام كداب
- يشوح البصل على النار
-يضاف له الأرز والملح والفلفل
-ويضاف لهم ماء ويترك الأرز على النار حتى تمام الطهي
-تحشى الأوراك بالأرز
-ثم يسلق في ماء مغلي مع ملح وورق لورا وحبهان
-ثم يدهن بالصلصة
-ويحمر الحمام الكداب في زيت
- ويقدم