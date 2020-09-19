حالة ولادة استثنائية.. زغاريد واحتفالات على متن طائرة "مصر للطيران" بعد قدوم المولود

قدمت الإعلامية لميس سلامة ، فقرة السوشيال ميديا ، اليوم ، السبت ، خلال برنامج "صباح البلد" ، المذاع على فضائية صدى البلد ، واستعرضت من خلالها أهم الأخبار التي تم تداولها ، عبر السوشيال ، خلال اليوميين الماضيين .





وفي خبر مبهج ، استقبل طاقم طائرة "مصر للطيران" ، المتجهة من القاهرة إلى لندن ، حالة ولادة مفاجئة لإحدى السيدات ، في ظل تبقي ساعتين على هبوط الطائرة .





وأوضحت الإعلامية لميس سلامة ، أن قائد الطائرة ، طلب من طبيب الطائرة ، تقديم الدعم للسيدة ، ومساعدتها على الولادة ، وعلى الرغم من خطورة الموقف ، أخذ قرار بالهبوط الاستثنائي في مطار "ميونخ" ، حتى ينقذ الطفل والسيدة .





وأشارت "سلامة" ، إلى أن الطائرة عقب الولادة ، شهدت زغاريد و احتفالات ، بقدوم المولود ، كعادة الشعب المصري ، كما منحها رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران ، تذكرة طيران مجانية ، مدى الحياة.