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أخبار البلد

وزير الري يرأس الاجتماع التنسيقي للجنة التنظيمية لأسبوع القاهرة للمياه 2020

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:13 ص
الدكتور محمد عبدالعاطي
الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري
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ا ش ا
ترأس الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، الاجتماع التنسيقي للجنة التنظيمية لأسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة تحت عنوان "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة"، والذي سيُعقد خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر المقبل.

وتم خلال الاجتماع متابعة كافة الترتيبات التنظيمية والفنية المختلفة الخاصة بالمؤتمر لضمان تنفيذه بصورة لائقة ومشرفة وجودة عالية تنافس النجاح الذي حققه المؤتمر في نسختيه الأولى والثانية. 

كما تم استعراض مسودة برنامج فعاليات الأسبوع وما يحتويه من جلسات وحلقات نقاش علمية، فضلا عن الاجتماعات رفيعة المستوى وفعاليات الأحداث التي ستقام على هامش المؤتمر .

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الترتيبات اللوجستية وجميع الجوانب التنظيمية الخاصة بترتيب الحدث ليتواكب مع نظرائه من الفعاليات المائية العالمية بصورة تشرف مصر صاحبة الحضارة التي قامت على ضفاف النيل.

وقالت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط ورئيس اللجنة التنظيمية إن أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة يأتي مختلفا في تنفيذه هذا العام عن الأعوام السابقة، حيث سيُعقد الافتتاح الرسمي ويعقبه بدء الفعاليات عبر تقنيات التواصل عن بعد، بما يضمن المشاركة الواسعة والفعّالة للخبراء من مختلف أنحاء العالم اتخاذ كافة تدبير الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 خلال فعاليات حفل افتتاح الأسبوع.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالعاطي أن نسخة هذا العام من أسبوع القاهرة للمياه تحت شعار "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة"، تهدف إلى تسليط الضوء على عدة محاور منها التحديات التي تواجه الموارد المائية في المناطق الجافة، ومناقشة الحلول العلمية وأحدث التكنولوجيات لتحقيق الأمن المائي.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الفعاليات عقد 5 جلسات عامة وأكثر من 25 جلسة علمية وفنية ينظمها عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عقد اجتماعين رفيعي المستوى (الاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات الموارد المائية والري والزراعة في الدول العربية، ومائدة مستديرة للخبراء بالمجلس الاستشاري المصري الهولندي للمياه) ومنتدى الشباب الأفارقة المتخصصين بالمياه.

كما تعقد 3 مسابقات لأفضل مشروع تخرج في مجال الري والهيدروليكا وإدارة المياه، وأفضل عرض مختصر لرسائل الماجستير والدكتوراه في مجالات المياه، وكذلك مسابقة المزارعين لأفضل ممارسة في مجال الري بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن التفاعل على الموقع الرسمي للمؤتمر تخطى المائة ألف زائر، مما يؤكد النجاح الذي حققه المؤتمر على المستويين الإقليمي والدولي خلال نسختيه الأولى والثانية 2018 و2019، حيث حضر كلا منهما أكثر من 1000 مشارك وتم عقد أكثر من 50 جلسة فنية وحاضر فيها أكثر من 40 عالما وخبيرا في مجال المياه، وشاركت حوالي 30 شركة وجهة في المعرض المقام على هامش كل منهما.

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