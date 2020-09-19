تضاعفت 30 مرة.. تعرف على حجم ميزانية تطوير العشوائيات.. فيديو

قال المهندس إيهاب حنفى، منسق صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، إن الصندوق أنشئ عام 2008 وميزانيته حتى عام 2014 وصلت إلى 652 مليون جنيه .
وأضاف "حنفى"، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر، أنه منذ عام 2016 وافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى الأسمرات 1 ،2 تضاعفت ميزانية الصندوق لتصل 27 مليار جنيه لتزيد بأضعاف 30 مرة عن سابقيها.
وأشار إلى أن ملف تطوير العشوائيات كان شائك فى الوقت السابق ولكن الحكومة الحالية قررت أن تخوض حربأ ضد العشوائيات والمناطق الخطرة، موضحا أن الصندوق تبنى 3 مراحل للقضاء على العشوائيات أولها قصيرة المدى ، متوسطة ، وطويلة.