AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

استخدمها فورا.. ميزة مفيدة بـ iOS 14 يجب ضبطها على آيفون

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:00 م
هواتف آيفون
هواتف آيفون
Advertisements
شيماء عبد المنعم
الآن بعد أن قمت بتثبيت نظام التشغيل الجديد من آبل iOS 14 على جهازك الآيفون، تعتقد أنك قمت بفحص جميع ميزاته الجديدة وتفعيلها،  ولكن هل قمت بتمكين واختبار ميزة Back Tap؟

ووفقا لما ذكره موقع "phonearena" التقني، تتيح ميزة Back Tap الجديدة، لمستخدمي نظام التشغيل iOS 14 على هواتف iPhone 8 أو الأحدث، النقر مرتين أو ثلاث مرات على الجزء الخلفي من الهاتف لتنفيذ إجراءات معينة.


وعلى سبيل المثال، يمكنك تخصيص الميزة بحيث يؤدي النقر المزدوج على الجزء الخلفي إلى التقاط لقطة شاشة تلقائيًا، أو يمكنك استخدامها لتنشيط مساعد جوجل بالنقر ثلاث مرات على ظهر هاتف آيفون الزجاجي، وكما  يؤدي النقر الثلاثي إلى فتح اختصار Siri.

ولتفعيل ميزة Back Tap، على هواتف آيفون الحديثة، اتبع الخطوات التالية:

1. انتقل إلى الإعدادات Settings ، على هاتفك الآيفون ولكن تذكر من تثبيت إصدار نظام التشغيل iOS 14.

2. اذهب إلى خيار إمكانية الوصول Accessibility، ثم اللمس Touch، ومرر لأسفل للعثور على خيار Back Tap.

3. اختر الأوامر التي تريد تنفيذها ضمن ميزة Back Tap، من خلال الاختيار بين النقر مرتين Double Tap أو النقر ثلاث مرات Triple Tap.

4. تذكر أن ميزة النقر الخلفي لن تعمل إلا على هواتف آيفون 8 أو الأعلى.

تفعيل ميزة Back Tap تفعيل ميزة Back Tap
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيفية إيقاف تشغيل قصة عيد ميلادك على فيسبوك

كيف يمكنك إخفاء التطبيقات على هاتفك الآيفون؟

لتقييد ردود المتابعين.. تويتر تطرح ميزة جديدة لمستخدمي آيفون

لـ آندرويد وآيفون.. أفضل 5 تطبيقات مجانية لمسح المستندات ضوئيا باستخدام الهاتف

للحماية من التتبع والاختراق.. أفضل 5 إعدادات خصوصية لمستخدمي الآيفون

هواواي تطلق واجهة المستخدم EMUI 11.. إليك أبرز ميزاتها

ترشيحاتنا

بعد حالة الجدل..البيان الرسمي للمستشفى البرازيلي صاحب جراحة الدجاجة

أكد عدم اهتمامه بالشائعات.. فايلر يطمئن مسئولي الأهلي على استمراره مع الفريق

محمد مكاوى يتعرض لحادث سير مروع..وينشر الصور الأولى بعد نجاته

الرئيس يتابعه باستمرار.. توسعة الدائري مشروع عملاق يواجه ٧ تحديات.. تفاصيل

رسائل شاذة وجنس في السيارات ومقاطع إباحية.. قبل الحكم على منار سامي: فتيات التيك توك بين الفيديو والدعارة.. تقرير

آثار تعذيب.. العثور على 6 مصريين مقيدين بالسلاسل في ليبيا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خطوبتها.. شاهد| شبكة وفستان ابنة ماجد المصرى المحتشمة

صور جديدة من حفل خطوبة ابنة ماجد المصري.. شاهد

بـ الفسفورى المكشوف.. زوجة راغب علامة تثير الجدل فى أحدث ظهورلها