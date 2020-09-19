استخدمها فورا.. ميزة مفيدة بـ iOS 14 يجب ضبطها على آيفون

الآن بعد أن قمت بتثبيت نظام التشغيل الجديد من آبل iOS 14 على جهازك الآيفون، تعتقد أنك قمت بفحص جميع ميزاته الجديدة وتفعيلها، ولكن هل قمت بتمكين واختبار ميزة Back Tap؟





iPhone 8 أو الأحدث، النقر مرتين أو ثلاث مرات على الجزء الخلفي من الهاتف لتنفيذ إجراءات معينة. ووفقا لما ذكره موقع "phonearena" التقني، تتيح ميزة Back Tap الجديدة، لمستخدمي نظام التشغيل iOS 14 على هواتفأو الأحدث، النقر مرتين أو ثلاث مرات على الجزء الخلفي من الهاتف لتنفيذ إجراءات معينة.









وعلى سبيل المثال، يمكنك تخصيص الميزة بحيث يؤدي النقر المزدوج على الجزء الخلفي إلى التقاط لقطة شاشة تلقائيًا، أو يمكنك استخدامها لتنشيط مساعد جوجل بالنقر ثلاث مرات على ظهر هاتف آيفون الزجاجي، وكما يؤدي النقر الثلاثي إلى فتح اختصار Siri.





ولتفعيل ميزة Back Tap، على هواتف آيفون الحديثة، اتبع الخطوات التالية:





1. انتقل إلى الإعدادات Settings ، على هاتفك الآيفون ولكن تذكر من تثبيت إصدار نظام التشغيل iOS 14.





2. اذهب إلى خيار إمكانية الوصول Accessibility، ثم اللمس Touch، ومرر لأسفل للعثور على خيار Back Tap.





3. اختر الأوامر التي تريد تنفيذها ضمن ميزة Back Tap، من خلال الاختيار بين النقر مرتين Double Tap أو النقر ثلاث مرات Triple Tap.





4. تذكر أن ميزة النقر الخلفي لن تعمل إلا على هواتف آيفون 8 أو الأعلى.



