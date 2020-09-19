تضم برامج جديدة.. تعرف على الأقسام المتاحة بـ كلية الدراسات الأفريقية بالقاهرة وشروط الالتحاق بها

لطلاب تنسيق 2020:

الدراسات الأفريقية بالقاهرة تحتوى على 6 أقسام



جامعة القاهرة تعلن عن الشروط الالتحاق بأقسام الدراسات الأفريقية



ننشر الأوراق المطلوبة للالتحاق بـ برامج الدراسات الأفريقية 2020-2021









أعلنت كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة عن غلق باب التقديم يوم ١١ أكتوبر ٢٠٢٠ الساعة الثالثة مساء.







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وذلك للإقبال الشديد على الالتحاق بالبرامج الدراسية الأكاديمية والمتميزة بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة للعام الجامعي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.









وتحتوى كلية الدراسات الأفريقية على 6 أقسام، بالإضافة إلى البرامج الجديدة التى انفردت بها الكلية فى مصر والعالم العربى الأفريقى.









كما أعلنت الجامعة عن شروط القبول ونظام القيد بالبرامج الأكاديمية ومنها:









قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية



- خريجو قسام الكليات الجغرافيا من كليات الآداب والتربية.





-خريجو قسم الجغرافيا من كلية الدراسات الإنسانية.





- خريجو كلية التخطيط الإقليمى والعمراني.





- خريجو قسم الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.







- خريجو كلية العلوم قسم الجيولوجيا والفلك والنبات.







- خريجو الكلية العسكرية والشرطة وما يعادلها.





- خريجو كلية السياحة والفنادق التابعة لوزارة التعليم العالى ما عدا شعبة الإرشاد السياحى.











شروط قسم التاريخ

- يجب أن يكون الطالب خريج أقسام التاريخ والحضارة من الجامعات المصرية وما يعادلها.







- من خريجى كلية الآثار وشعبة الآثار بكلية الآداب.







- خريجو أقسام الدراسات اليونانية واللاتينية.







- خريجو قسم التاريخ بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر.







- خريجو كليات السياحة.









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قسم السياسة والاقتصاد



أ_ شعبة سياسة





- خريجو كلية الاقتصاد والعلوم السياسية





- خريجو أقسام العلوم السياسية فى الجامعات المصرية





- خريجو الجامعات الأجنبية





- خريجو الكليات العسكرية المعادلة وكليات الشرطة





- خريجو الحقوق والإعلام





ب_ شعبة اقتصاد





- خريجو كلية الاقتصاد والعلوم السياسية





- خريجو الاقتصاد فى الجامعات المصرية





- خريجو كلية التجارة





- خريجو كلية الزراعة (اقتصاد زراعى)





- خريجو الجامعات الأجنبية









شروط قسم الانثرويولوجيا



- يجب أن يكون الطالب من خريجى كليات الآداب أقسام: انثرويولوجيا، علم النفس، علم الاجتماع، الفلسفة







- خريجو كلية الآثار وأقسام الآثار بكليات الآداب





- خريجو كلية الطب وطب الأسنان والصيدلة





- خريجو كليات الزراعة (قسم اجتماع ريفى)





- خريجو كليات التربية أقسام: الاجتماع، الفلسفة، علم النفس





- خريجو كلية الهندسة









أما شروط اللغات الأفريقية:

- خريجو كليات الألسن، دار العلوم، اللغات والترجمة







- خريجو أقسام اللغات بكليات الآداب وكذلك بالنسبة لكليات الآثار





- خريجو أقسام اللغات والإعلام وعلم النفس





- خريجو أقسام اللغات بكلية التربية





- خريجو كليات السياحة قسم الإرشاد السياحى





- خريجو كليات العسكرية والشرطة وما يعادلها









قسم الموارد الطبيعية



خريجو الكليات العملية صيدلة، طب بيطرى، علوم، زراعة





خريجو كليات الهندسة والتكنولوجيا والبترول والتعدين والفنية العسكرية





خريجو كلية الفنون الجميلة





خريجو كلية التخطيط العمرانى





خريجو كلية التربية (القسم العلمى)





خريجو الكلية الجوية











وأعلنت الجامعة عن الأوراق المطلوبة للالتحاق بالبرامج وهى:





الشهادة المؤقتة

الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور

صورة من بطاقة الرقم القومى

شهادة الميلاد

موافقة جهة العمل

استمارة الالتحاق

6 صور شخصية 4*6 حديثة

سداد مبلغ 500 جنيه نظير فتح الملف









كما انفردت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، بتقديم عدد من البرامج الأكاديمية الجديدة والدبلومات المهنية المميزة، التى تطبق لأول مرة فى مصر والعالم العربى الأفريقى، وذلك لإعداد خريجين متميزين فى جميع الشئون الأفريقية والتخصصات الحديثة والنادرة فى الدراسات العليا.









وجاءت البرامج المتميزة التى أعلنت عنها الكلية كالآتى:





1- تطبيقات فى نظم المعلومات الجغرافية Gls





2- السكان والتنيمة البشرية فى أفريقيا بقسم الجغرافيا





3- دبلوم التنمية المستدامة للموارد الاقتصادية فى أفريقيا بقسم الجغرافيا





4- البرنامج الأفروآسيوى بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية





5- برنامج الثقافة العربية والإسلامية باللغات الأفريقية بقسم اللغات الأفريقية





6- برنامج الترجمة التخصصية بقسم اللغات الأفريقية











كما جاءت الدبلومات المهنية كالآتى:

- دبلوم دراسات حوض النيل

- دبلوم نظم المعلومات الجغرافية

- دبلوم إدارة الأزمات والصراعات

- دبلوم التنمية البشرية الأفريقية

- دبلوم مصر الأفريقية

- دبلوم الحضارات الأفريقية

- دبلوم إدارة التراث العربى

- دبلوم اللغات الأفريقية وآدابها

- دبلوم الإعلام الأفريقى

- دبلوم حقوق الإنسان والشعوب فى أفريقيا

- الحد من المخاطر الطبيعية فى أفريقيا

- تقييم الأثر البيئى فى أفريقيا









كما أعلنت الجامعة عن الشروط التى يجب توافرها لالتحاق الطلاب بالدبلومات المهنية كالآتى:

- يجب أن يكون الطالب حاصلا على مؤهل عال أو ما يعادلها من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

- على الطالب أن يسدد الرسوم الدراسية المقررة، كما يسمح مجلس الكلية بسداد الرسوم على أقساط.

- يسدد الطلاب المصريون الرسوم بالجنيه المصرى، بينما يسدد غير المصريين الرسوم بالدولار أو اليورو.

- سداد مبلغ 500 جنيه مصرى نظير فتح ملف.



