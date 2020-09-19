سقوط عصابة تخصصت فى سرقة معامل التحاليل والعيادات بمدينة نصر

نجح ضباط مباحث القاهرة فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب حوادث سرقة معامل التحاليل والعيادات بمدينة نصر.





تلقى العقيد حسام ناصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا بسرقة خزينة حديدية "صغيرة الحجم" بداخلها مبلغ مالى قدره (15 ألف جنيه - هاتف محمول) من داخل فرع أحد المعامل الطبية - كائن بدائرة القسم.





وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى التى تمت تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطليّن – لهما معلومات جنائية) أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "ملك وقيادة أحدهما" والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة.





واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة بأسلوب"كسر الباب"، وتم بإرشادهما ضبط (الخزينة "فارغة" بمسكنهما، والهاتف المحمول المستولى عليهما)، وأقرا بتمكنهما من فتح الخزينةـ وإنفاقهما المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية.





وبتطوير مناقشة المتهمان اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل معامل التحاليل والعيادات بأسلوب "كسر الباب"، وأقرا بارتكابهما ٤ حوادث سرقة بذات الأسلوب.



