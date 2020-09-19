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بعيدا عن الحلول التجميلية.. حيل سحرية للحصول على شفاه وردية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:00 م
حيل سحرية للحصول
حيل سحرية للحصول على شفاه وردية
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آية التيجي
أغلب الفتيات لا تحصل على الشفاه الوردية الجذابة التي تريدها، وهو ما يجعلها تلجأ إلى الحيل التجميلية وهي حلول غير ثابتة ومؤقتة، ولكن إن كنتِ تريدين الحصول على شفاه وردية جذابة فعليكِ باتباع هذه النصائح في السطور التالية.




قالت الدكتورة عزة سليم، طبيبة الجلدية والتجميل والليزر والحاصلة على الدبلومة الأمريكية للتجميل، إن الشفاه الوردية الممتلئة رمز للأنوثة والجمال، ويمكن بخطوات بسيطة أن تحصل الفتيات على شفاه صحية في المنزل وبعيدا عن الحلول التجميلية تماما، ومن أهمها:


1- التغذية السليمة:
وأكدت عزة سليم، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، ضرورة التغذية السليمة وشرب المياه بشكل كاف على مدار اليوم مع تناول الفيتامينات التي يحتاجها الجسم والتركيز على الخضراوات والفاكهة والمكسرات إلى جانب اللحوم البيضاء والحمراء الهامة لرفع نسبة هيموجلوبين الدم، فالجمال يبدأ من الداخل.


2- المشروبات الطبيعية:
وأفادت بأنه يمكن لبعض المشروبات الطبيعية أن تزيد من تدفق الدم في الجسم، ومن أشهرها مشروب القرفة؛ حيث يحفظ الخلايا وينشطها لتنعكس على الشفاه والبشرة بالحيوية والنضارة.


3- ممارسة الرياضة:
وأضافت أن ممارسة الرياضة تحسن الدورة الدموية بالجسم، التي بدورها تجعل الشفاه والبشرة في حالة صحية.


4- السكراب :
وأوضحت أن الفتيات يغفلن عمل سكراب للشفاه، ويكون الاهتمام الأكبر بالوجه والبشرة، ولكن يجب الاهتمام بعمل سكراب للشفاه بالسكر وزيت الزيتون ثم وضع مرطب، وأيضا يمكن مزج السكر بالعسل الأبيض للحصول على شفاه نضرة وردية.
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