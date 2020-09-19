انطلاق الدوري الإيطالي.. روما يستهل مشواره بمواجهة هيلاس فيرونا





ويسعى فريق روما مدربه باولو فونسيكا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للدخول في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي مبكرا.





في المقابل يتسلح هيلاس فيرونا بعامل الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ذئاب روما.





كان فريق روما أنهى مسابقة الدوري الإيطالي الموسم الماضي في المركز الخامس بـ 70 نقطة، بينما تواجد هيلاس فيروس في المركز التاسع بـ49 نقطة.





ويلتقي اليوم ايضا، فريق فيورنتينا مع نظيره تورينو، في تمام السادسة مساء، في افتتاح مسابقة الدوري الإيطالي.

يحل فريق روما ضيفا ثقيلا علة نظيره هيلاس فيرونا، اليوم، السبت، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإيطالي.