ضبط موظفة بشركة سياحة اختلست أموالا من مقر عملها





تبلغ للإدارة من مسئولى إحدى شركات السياحة بقيام موظفة بالشركة المشار إليها باختلاس مبالغ مالية من عهدتها بدون وجه حق .





أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام عن قيام (موظفة حجز بشركة سياحة " شركة مساهمة مصرية " - مقيمة بالقاهرة ) بإستغلال موقعها الوظيفى وطبيعة عملها واختصاصها الوظيفى كونها موظفة حجز بالشركة جهة عملها ومناط لها تحصيل مستحقاتها المالية لدى عملائها بموجب إذون إستلام نقدية موقعة منها نظير الخدمات السياحية المقدمة من الشركة وتوريد تلك المبالغ المالية لخزينتها ، وقامت بتحصيل مبلغ مالى قدره ( 99 ألف جنيه ) تقريبًا من عملاء الشركة بموجب عدد ستة إذون توريد نقدية وإختلستهم لنفسها دون وجه حق .





أمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة وأبدت استعدادها لرد المبلغ المستولى عليه لجهة عملها .





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام .