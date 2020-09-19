أبرز المعلومات عن داليا إبراهيم بعد ارتدائها الحجاب

حالة كبيرة من الجدل، أثيرت حول الفنانة المعتزلة داليا إبراهيم ، بعدما أعلنت ارتداءها الحجاب، إذ ظهرت في صور نشرتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، داخل أحد الكافيهات أو المطاعم، تتناول مشروبًا لها، وترتدي الحجاب في أول ظهور لها به، ولم تعلق على الأمر بأي شيء.





ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي أبرز المعلومات عن الفنانة المعتزلة داليا إبراهيم ، بعد ارتدائها الحجاب:

- ولدت داليا إبراهيم، في 24 مارس عام 1974 بمدينة القاهرة.

- حاصلة على ليسانس آداب قسم المسرح.

- بدأت التمثيل في سن صغير، واكتشفها الفنان محمد صبحي.

- قدمها الفنان محمد صبحي في مسرحية «بالعربي الفصيح» بداية التسعينيات.

- قدمت مع محمد صبحي، أيضًا مسرحية «ماما أمريكا»، إلا أن الجمهور عرفها من خلال مسلسل «عائلة ونيس».

- قدمت 56 عملًا فنيًا، كان أخرها مسلسل «جراب حواء» عام 2016.

- أعمالها الفنية مقسمة إلى: (40 مسلسل، 3 أفلام طويلة، 5 أفلام قصيرة، 7 عروض مسرحية)، بالإضافة إلى أعمال الدوبلاج.

- اعتاد عليها الجمهور في الأدوار الهادئة والرومانسية، إلا أنها فاجأتهم بمشهد جرئ في فيلم «كلمني شكرًا» عام 2010، من خلال شخصية «عبلة» مع الفنان عمرو عبد الجليل.

- بعد حالة الجدل التي أثيرت حولها على فيلم «كلمني شكرًا»، أوضحت داليا إبراهيم أن المخرج خالد يوسف هو الذي أقنعها بقبول الدور.