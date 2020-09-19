AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أبرز المعلومات عن داليا إبراهيم بعد ارتدائها الحجاب

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:48 م
داليا إبراهيم - خالد
داليا إبراهيم - خالد يوسف
Advertisements
سعيد فراج
حالة كبيرة من الجدل، أثيرت حول الفنانة المعتزلة داليا إبراهيم، بعدما أعلنت ارتداءها الحجاب، إذ ظهرت في صور نشرتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، داخل أحد الكافيهات أو المطاعم، تتناول مشروبًا لها، وترتدي الحجاب في أول ظهور لها به، ولم تعلق على الأمر بأي شيء. 

ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي أبرز المعلومات عن الفنانة المعتزلة داليا إبراهيم، بعد ارتدائها الحجاب: 
- ولدت داليا إبراهيم، في 24 مارس عام 1974 بمدينة القاهرة.
- حاصلة على ليسانس آداب قسم المسرح.
- بدأت التمثيل في سن صغير، واكتشفها الفنان محمد صبحي. 
- قدمها الفنان محمد صبحي في مسرحية «بالعربي الفصيح» بداية التسعينيات. 
- قدمت مع محمد صبحي، أيضًا مسرحية «ماما أمريكا»، إلا أن الجمهور عرفها من خلال مسلسل «عائلة ونيس». 
- قدمت 56 عملًا فنيًا، كان أخرها مسلسل «جراب حواء» عام 2016.
- أعمالها الفنية مقسمة إلى: (40 مسلسل، 3 أفلام طويلة، 5 أفلام قصيرة، 7 عروض مسرحية)، بالإضافة إلى أعمال الدوبلاج. 
- اعتاد عليها الجمهور في الأدوار الهادئة والرومانسية، إلا أنها فاجأتهم بمشهد جرئ في فيلم «كلمني شكرًا» عام 2010، من خلال شخصية «عبلة» مع الفنان عمرو عبد الجليل. 
- بعد حالة الجدل التي أثيرت حولها على فيلم «كلمني شكرًا»، أوضحت داليا إبراهيم أن المخرج خالد يوسف هو الذي أقنعها بقبول الدور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إعلان حملها.. 10 إطلالات أنيقة لـ ابنة ونيس

فين العسلية.. محمد صبحي يشكر أحد متابعيه بعد رسم بورتريه عائلة ونيس

بعد قرار اعتزالها الفن.. شاهد.. داليا إبراهيم ترتدي الحجاب

بعد داليا إبراهيم.. فنانة شهيرة تبدي نيتها في ارتداء الحجاب

ترشيحاتنا

تأييد حبس "منار سامي" فتاة التيك توك ٣ سنوات بتهمة ممارسة الدعارة

رسائل شاذة وجنس في السيارات ومقاطع إباحية.. قبل الحكم على منار سامي: فتيات التيك توك بين الفيديو والدعارة.. تقرير

الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية تشيلي بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال

عض الإيد اللي اتمدت له.. الطمع القاتل والرغبة في الثراء تقود لسفك الدماء

بعد حالة الجدل..البيان الرسمي للمستشفى البرازيلي صاحب جراحة الدجاجة

بملابس كاجوال.. رانيا فريد شوقى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خطوبتها.. شاهد| شبكة وفستان ابنة ماجد المصرى المحتشمة

صور جديدة من حفل خطوبة ابنة ماجد المصري.. شاهد

بـ الفسفورى المكشوف.. زوجة راغب علامة تثير الجدل فى أحدث ظهورلها