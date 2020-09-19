AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الصدق في الأقوال والأفعال والهمم.. موضوع خطبة الجمعة القادم

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:20 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع الصدق في الأقوال والأفعال والهِمم موضوعًا لخطبة الجمعة المقبل ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٠ م.


وأكدت على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، معربة عن ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.


وقالت الوزارة: "نسأل الله العلي القدير أن يُعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد توقف 5 أشهر.. بث مباشر لصلاة الجمعة من مسجد محمد على بالقلعة

شعائر أول جمعة من مسجد الحسين بالقاهرة بعد العودة.. بث مباشر

بث مباشر.. صلاة الجمعة من مساجد مختلفة في المحافظات

10 دقائق.. وزير الأوقاف أول الملتزمين بوقت خطبة الجمعة..فيديو

تقدير المصلحة وتنظيم المباح .. وزارة الأوقاف تعلن عن موضوع خطبة يوم الجمعة المقبل

الأوقاف: تقدير المصلحة وتنظيم المباح موضوع خطبة الجمعة القادمة

ترشيحاتنا

الله يهنيكم بالسيسي.. رسالة مؤثرة من إعلامية كويتية للشعب المصري

تخفيض جديد في أسعار سوزوكي ألتو suzuki alto يجعلها أرخص سيارة في مصر.. صور

شاهد.. شابان يلقيان رجلا مسنا في ترعة

إثبات نسب طفلة فتاة الدقهلية.. الحكاية الكاملة من اغتصاب أمل حتى ظهور الحق.. فيديو

الرئيس يتابعه باستمرار.. توسعة الدائري مشروع عملاق يواجه ٧ تحديات.. تفاصيل

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة على الصعيد غدا.. وأمطار غزيرة بالسواحل وسيناء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدأ ببيع الحلوى.. قصة أليكو دانجواتي أغنى رجل فى أفريقيا | صور

بعد خطوبتها.. شاهد| شبكة وفستان ابنة ماجد المصرى المحتشمة

صور جديدة من حفل خطوبة ابنة ماجد المصري.. شاهد