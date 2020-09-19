الصدق في الأقوال والأفعال والهمم.. موضوع خطبة الجمعة القادم

قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع الصدق في الأقوال والأفعال والهِمم موضوعًا لخطبة الجمعة المقبل ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٠ م.









وأكدت على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، معربة عن ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.







