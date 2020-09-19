الأعلى للثقافة يمد موعد استقبال الأعمال المقدمة لجائزة "سهير القلماوى" للأطفال

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى عن مد استقبال المشاركات لمسابقة سهير القلماوى إلى منتصف شهر نوفمبر 2030، وكان المجلس قد أعلن عن إقامة مسابقة "سهير القلماوى للأطفال" فى فرعى القصة والرسم بعنوان "بلدى مصر"، وتتعدد جوائز المسابقة، فقيمة الجائزة الأولى 3000 جنيه، والجائزة الثانية 2000 جنيه، والثالثة 1000 جنيه، بجانب عشر جوائز بقيمة 500 جنيه، وشهادات تقدير لعشرة فائزين "لكل فرع".



