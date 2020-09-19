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أخبار العالم

خيم للإيواء.. السعودية تواصل جسر المساعدات للسودان

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:22 م
السعودية - السودان
السعودية - السودان
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ميس رضا
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقام فريق المركز يوم أمس بتوزيع 200 خيمة بملحقاتها وحقائب إيوائية إضافة إلى مساعدات غذائية للأسر القاطنة في مناطق المسعودية، والجديد، والثورة بمحلية الكاملين التابعة لولاية الجزيرة.

كما قام بتوزيع 200 خيمة بملحقاتها وحقائب إيوائية إضافة إلى مساعدات غذائية للأسر القاطنة في مناطق قوز بدر، والمتمه التابعتين لولاية نهر النيل.

ويأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.
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