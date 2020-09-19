شروط قبول طلاب الثانوية الأزهرية في الجامعات المصرية.. تعرف عليها

يسمح المجلس الأعلى للجامعات، بقبول طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية بالجامعات المصرية، عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.





ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية، الالتحاق ببعض كليات الجامعات المصرية الحكومية وفقا لعدد من الشروط والضوابط تخص كل كلية.





وتتيح جامعة قناة السويس، لطلاب الثانوية الأزهرية الالتحاق بفصول كلية التربية بطور سيناء التابعة لجامعة قناة السويس للقسم الأدبي فقط، بشرط أن يكون الطلاب من أبناء طور سيناء ومقيمين بها إقامة دائمة والحاصلين على الثانوية الأزهرية منها.





كما تتيح جامعة الإسكندرية، لطلاب الثانوية الأزهرية، الالتحاق بكلية الزراعة الصحراوية والبيئة، فرع مرسي مطروح، جامعة الإسكندرية، بشرط أن يكون من القسم العلمي فقط ومن أبناء محافظة مرسي مطروح ومن الحاصلين على الثانوية الأزهرية منها.





من جانبها، أعلنت كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، عدم قبول طلاب الثانوية الأزهرية، بعدما كانت تسمح بذلك كل عام، وقبول طلاب الثانوية العامة فقط.



