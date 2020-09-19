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حوادث

وضع منار سامي فتاة التيك توك على قوائم الممنوعين من السفر

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:51 م
منار سامى
منار سامى
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إبراهيم الهوارى
كشفت مصادر مطلعة بجهات التحقيق بنيابة بنها الكلية صدور قرار من الجهات القضائية بوضع اسم منار سامي المعروفة إعلاميا بفتاة التيك توك والمتهمة بالتحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة  في القضية رقم 20 لسنة 2020 جنح كفر شكر على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.


وكانت المحكمة الإقتصادية بطنطا قضت بمعاقبة المتهمة منار في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة و20 ألفا لإيقاف تنفيذ العقوبة و300 ألف حنيه غرامة، وإلزمها بالمصاريف الجنائية.

وقامت أسرة منار سامي بدفع الكفالة، 20 ألف جنيه، وأطلقت مباحث كفر شكر سراح المتهمة منار سامي في الثانية بعد أن تسبب حكم غيابي في قضية تبديد في تعطل إجراءات الإفراج عنها، من مقر محبسها بمركز كفر شكر.

وذلك بعد أن أوضح الاستعلام الأمني قبل خروجها أن المتهمة عليها حكم غيابي في قضية تبديد بالشيخ زايد.

فيما قام هاني بسيوني محامي المتهمة بإجراء معارضة في الحكم الغيابي الذي صدر بحقها والمتسبب في تعطل الإفراج عنها وتم إخلاء سبيلها.
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