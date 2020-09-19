AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تنسيق الجامعات 2020 | تعرف على المعهد العالي للعلوم الإدارية .. الأقسام والدرجات العلمية التي يمنحها

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:05 م
المعهد العالي للعلوم
المعهد العالي للعلوم الإدارية
Advertisements
قســــم التعليـــــم
يتساءل العديد من الطلاب حملة الشهادات الثانوية العامة و الأزهرية مع قرب العام الدراسي الجديد 2020/ 2021 عن المعهد العالي للعلوم الإدارية بمدينة السادس من اكتوبر من حيث الأقسام والتخصصات ، والأوراق المطلوبة للتقديم والدرجات العلمية التي يمنحها للخريجين.

اقرأ ايضا |
ويجيب "صدى البلد" في هذا التقرير عن جميع هذه التساؤلات:

يهدف المعهد العالي للعلوم الإدارية إلى تقديم مجموعة من البرامج التعليمية في مجالات إدارة الأعمال والمحاسبة والتمويل والاستثمار ، لتنمية القدرات والمهارات العلمية والعملية للطلاب وتغطية احتياجات سوق العمل و تقديم الخدمات الاستشارية للمجتمع ، كما يسعى المعهد لإيجاد قنوات علمية بينه وبين كليات التجارة وإدارة الأعمال بالجامعات الأخرى في مجالات وعلوم المعرفة الإدارية والمالية والمحاسبة والتسويق .

أقسام المعهد :
- قسم التمويل وإدارة محافظة الاستثمار :
ويقوم هذا القسم بتدريس كافة مقررات الإدارة التي تشمل الفروع الرئيسية لعلوم الإدارة وهي (الإدارة - إدارة الأعمال الدولية - إدارة المنظمات - التسويق - إدارة الإنتاج - إدارة المشتريات والمخازن - إدارة الموارد البشرية - إدارة العلاقات العامة - الإدارة الاستراتيجية - إدارة البنوك - الإدارة المالية - إدارة المشروعات الصغيرة - تقييم الأداء -إدارة الجودة - نظم معلومات إدارية)

كما يختص القسم بتدريس مقررات التمويل وتشمل ( الإدارة المالية - إدارة المؤسسات المالية - تمويل مشروعات - إدارة البورصات - الأوراق المالية - التمويل الدولي - الاستثمار الدولي - وتمويل الأعمال - محافظ الاستثمار - وإدارة رأس المال العامل ) كما يختص القسم أيضا بتدريس مقررات التسويق  

ويهتم هذا القسم بتنمية المهارات في تطبيقات الحاسب فى كل فروع الإدارة وبإنجاز البحوث الميدانية التسويقية في المجالات المختلفة ، بالإضافة إلى إجراء البحوث والدراسات اللازمة لتنمية المعارف العملية في المجالات المختلفة لإدارة الأعمال .

- قسم المحاسبة:
يختص بدراسة مقررات ( المحاسبة المالية - محاسبة التكاليف - المراجعة - المحاسبة الإدارية - المحاسبة الضريبية - المحاسبة الحكومية - محاسبة منشآت متخصصة - المحاسبة في المنشآت المالية - المحاسبة في منشآت البترول والطاقة - نظم المعلومات المحاسبية - دراسات الجدوى - محاسبة المؤسسات المالية - بحوث العمليات في المحاسبة - المحاسبة الدولية - تحليل قوائم مالية - موازنات تخطيطية - بورصة الأوراق المالية - تكاليف التسويق - تكاليف التمويل والاستثمار - والإشراف على الجانب المحاسبي في مشروعات التخرج و الاهتمام بتنمية المهارات في تطبيقات الحاسب الآلي في المحاسبة )

ويقوم هذا القسم بإجراء الدراسات والبحوث في المجالات المحاسبية المختلفة ويقدم استشارات في النظم المحاسبية والمشكلات التي تتقدم بها الشركات في قطاعات الإنتاج والخدمات .

- قسم الإقتصاد :
يقوم بتدريس مواد ( مبادئ الاقتصاد - الإقتصاد الجزئي- اقتصاديات النقود والبنوك - دراسات الجدوى وتقييم المشروعات - و سياسات اقتصادية دولية )

ويهتم هذا القسم بإنجاز البحوث الميدانية في المجالات الاقتصادية و إجراء البحوث والدراسات اللازمة للمشروعات الاقتصادية المختلفة ، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات للمؤسسات الاقتصادية .

ويقبل المعهد حملة الشهادات الثانوية العامة والأزهرية بشعبتيهما الأدبية والعلمية ، كما يقبل طلاب المدارس الثانوية التجارية نظام 3 سنوات و 5 سنوات وما يعادلها ، وتكون مدة الدراسة بالمعهد 4 سنوات ، ويحصل بعدها الخريجين على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية .

وبالنسبة للأوراق المطلوبة للتقديم :
- أصل شهادة الثانوية وصورة منها .
- أصل شهادة الميلاد .
- عدد 8 صور شخصية حديثة .
- نموذج 2 جند للذكور (من مديرية الأمن) .
- نموذج 6 جند للذكور (من القسم التابع له الطالب) لمن بلغ 19 عام  .
- صورة بطاقة الطالب وصورة بطاقة ولي الأمر .
- بطاقة الترشيح المرشح بها الطالب على المعهد .
إيصال كهرباء أو غاز أو تليفون لإثبات عنوان الطالب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عين شمس تطرح برنامجين جديدين بنظام الساعات المعتمدة.. وقيادات الجامعة: نسعى بقوة لإحداث نقلة نوعية للتعليم الجامعي الحكومي في مصر

الخريطة الكاملة للكليات والمعاهد التى تقبل طلاب المدارس الفنية الصناعية بنظام الثلاث سنوات

لطلاب المرحلة الثالثة أدبى بتنسيق 2020.. ننشر الأماكن الخالية بالكليات والمعاهد

تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. تعرف على الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الشعبة الأدبية

لحملة دبلومات 2020.. تعرف على المعهد العالي للفنون التطبيقية.. الأقسام ومجالات العمل

لطلاب الشعبة الأدبية.. اعرف الأماكن الشاغرة بالكليات قبل التسجيل بـ " المرحلة الثالثة من التنسيق "

ترشيحاتنا

سعر ومواصفات تويوتا ياريس في مصر

طعنة في القلب.. حبس قاتل عشيق والدته بالعدوة بالمنيا

بعد حسم الدورى.. تشكيل الأهلي لمواجهة المقاصة الليلة

شغل أفلام.. زوج يتهم زوجته بالخيانة بعد ولادة طفل بلون بشرة مختلف

مدبولي: تكليفات من الرئيس السيسى ببناء ٢٥٠ ألف وحدة سكنية فورا

خناقة.. أحمد موسى يكشف كذب إدعاءات الإخوان بالقاء مولوتوف على سيارة شرطة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجنبي الكونسيلر .. نصائح بسيطة لنضارة البشرة

تخفيض جديد في أسعار تويوتا راش toyota rush اليوم في مصر.. صور

بـ الريال السعودي.. سعر إطلالة ماجد المهندس