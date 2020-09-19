تنسيق الجامعات 2020 | تعرف على المعهد العالي للعلوم الإدارية .. الأقسام والدرجات العلمية التي يمنحها

يتساءل العديد من الطلاب حملة الشهادات الثانوية العامة و الأزهرية مع قرب العام الدراسي الجديد 2020/ 2021 عن المعهد العالي للعلوم الإدارية بمدينة السادس من اكتوبر من حيث الأقسام والتخصصات ، والأوراق المطلوبة للتقديم والدرجات العلمية التي يمنحها للخريجين.





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ويجيب "صدى البلد" في هذا التقرير عن جميع هذه التساؤلات:





يهدف المعهد العالي للعلوم الإدارية إلى تقديم مجموعة من البرامج التعليمية في مجالات إدارة الأعمال والمحاسبة والتمويل والاستثمار ، لتنمية القدرات والمهارات العلمية والعملية للطلاب وتغطية احتياجات سوق العمل و تقديم الخدمات الاستشارية للمجتمع ، كما يسعى المعهد لإيجاد قنوات علمية بينه وبين كليات التجارة وإدارة الأعمال بالجامعات الأخرى في مجالات وعلوم المعرفة الإدارية والمالية والمحاسبة والتسويق .





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أقسام المعهد :

- قسم التمويل وإدارة محافظة الاستثمار :

ويقوم هذا القسم بتدريس كافة مقررات الإدارة التي تشمل الفروع الرئيسية لعلوم الإدارة وهي (الإدارة - إدارة الأعمال الدولية - إدارة المنظمات - التسويق - إدارة الإنتاج - إدارة المشتريات والمخازن - إدارة الموارد البشرية - إدارة العلاقات العامة - الإدارة الاستراتيجية - إدارة البنوك - الإدارة المالية - إدارة المشروعات الصغيرة - تقييم الأداء -إدارة الجودة - نظم معلومات إدارية)





كما يختص القسم بتدريس مقررات التمويل وتشمل ( الإدارة المالية - إدارة المؤسسات المالية - تمويل مشروعات - إدارة البورصات - الأوراق المالية - التمويل الدولي - الاستثمار الدولي - وتمويل الأعمال - محافظ الاستثمار - وإدارة رأس المال العامل ) كما يختص القسم أيضا بتدريس مقررات التسويق





ويهتم هذا القسم بتنمية المهارات في تطبيقات الحاسب فى كل فروع الإدارة وبإنجاز البحوث الميدانية التسويقية في المجالات المختلفة ، بالإضافة إلى إجراء البحوث والدراسات اللازمة لتنمية المعارف العملية في المجالات المختلفة لإدارة الأعمال .





- قسم المحاسبة:

يختص بدراسة مقررات ( المحاسبة المالية - محاسبة التكاليف - المراجعة - المحاسبة الإدارية - المحاسبة الضريبية - المحاسبة الحكومية - محاسبة منشآت متخصصة - المحاسبة في المنشآت المالية - المحاسبة في منشآت البترول والطاقة - نظم المعلومات المحاسبية - دراسات الجدوى - محاسبة المؤسسات المالية - بحوث العمليات في المحاسبة - المحاسبة الدولية - تحليل قوائم مالية - موازنات تخطيطية - بورصة الأوراق المالية - تكاليف التسويق - تكاليف التمويل والاستثمار - والإشراف على الجانب المحاسبي في مشروعات التخرج و الاهتمام بتنمية المهارات في تطبيقات الحاسب الآلي في المحاسبة )





ويقوم هذا القسم بإجراء الدراسات والبحوث في المجالات المحاسبية المختلفة ويقدم استشارات في النظم المحاسبية والمشكلات التي تتقدم بها الشركات في قطاعات الإنتاج والخدمات .





- قسم الإقتصاد :

يقوم بتدريس مواد ( مبادئ الاقتصاد - الإقتصاد الجزئي- اقتصاديات النقود والبنوك - دراسات الجدوى وتقييم المشروعات - و سياسات اقتصادية دولية )





ويهتم هذا القسم بإنجاز البحوث الميدانية في المجالات الاقتصادية و إجراء البحوث والدراسات اللازمة للمشروعات الاقتصادية المختلفة ، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات للمؤسسات الاقتصادية .





ويقبل المعهد حملة الشهادات الثانوية العامة والأزهرية بشعبتيهما الأدبية والعلمية ، كما يقبل طلاب المدارس الثانوية التجارية نظام 3 سنوات و 5 سنوات وما يعادلها ، وتكون مدة الدراسة بالمعهد 4 سنوات ، ويحصل بعدها الخريجين على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية .





وبالنسبة للأوراق المطلوبة للتقديم :

- أصل شهادة الثانوية وصورة منها .

- أصل شهادة الميلاد .

- عدد 8 صور شخصية حديثة .

- نموذج 2 جند للذكور (من مديرية الأمن) .

- نموذج 6 جند للذكور (من القسم التابع له الطالب) لمن بلغ 19 عام .

- صورة بطاقة الطالب وصورة بطاقة ولي الأمر .

- بطاقة الترشيح المرشح بها الطالب على المعهد .