AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حكومة السودان تبحث مع لجنة الوساطة ترتيبات التوقيع النهائي على اتفاق السلام

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:55 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
بحث وفد الحكومة السودانية لمفاوضات السلام، برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي ومحمد حسن التعايشي عضو المجلس، مع لجنة الوساطة بقيادة توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان، خلال اجتماع عقد في الخرطوم، الترتيبات التي أعدتها لجنة الوساطة الجنوبية لمراسم التوقيع النهائي على اتفاق السلام الشامل في الثالث من أكتوبر المقبل بجوبا.


وقال محمد حسن التعايشي الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام، في تصريح صحفي، إن الاجتماع استعرض الترتيبات الخاصة بما يتعلق بالدعوات التي قدمت إلى رؤساء الدول الافريقية والعربية وممثلي الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي.

وأضاف التعايشي أن الاجتماع ناقش أيضا ضرورة مشاركة ممثلي مناطق النزاعات في النيل الأزرق (جنوب)، وجبال النوبة (جنوب)، ودارفور (غرب)، والمناطق الأخرى في هذا الحدث الذي يمثل مرحلة هامة للغاية في تاريخ السودان وبداية جديدة لمعالجة قضايا الحرب والسلام.
 
وأوضح أن الوفد الحكومي اطمأن على الترتيبات التي وضعتها لجنة الوساطة، مشيرا إلى أن المشاورات ستتواصل لإعداد المسودة النهائية للاتفاق باللغتين الإنجليزية والعربية، قبل وقت كاف من موعد التوقيع. 

وقال الناطق الرسمي باسم وفد حكومة السودان، إن الجهود ستتواصل لإكمال عملية السلام مع بقية الأطراف التي لم تكن جزءا من الإتفاق، مؤكدا توفر الإرادة الشعبية والرسمية والدولية لبناء الدولة المدنية وتحقيق السلام في السودان، وأن السلام سينعكس أمنا واستقرارا على الشعبين في السودان وجنوب السودان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السودان.. انسحاب وفد الحركة الشعبية شمال من مفاوضات الحكومة

مسئول سوداني يكشف موعد التوقيع على اتفاق السلام بين الخرطوم والجبهة الثورية

السودان: لجان لمراجعة ملفات السلام الخاصة بمسار دارفور والمنطقتين

تأجيل التوقيع على اتفاق السلام بين حكومة السودان والحركات المسلحة

البرهان يصل جوبا للمشاركة في مراسم التوقيع على اتفاق السلام

السودان تكشف عن موعد توقيع اتفاق السلام النهائي

ترشيحاتنا

بنها – شبرا الحر.. هدية الرئيس لأهالى القليوبية: أول طريق زراعى فى مصر بدون تقاطعات

طلبت الطلاق من أحمد العوضي.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل في السعودية

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بالسماح بإقامة الأفراح والمؤتمرات والمعارض

ماذا يحدث للجسم عند تناول لب البطيخ

بعد خطوبتها.. شاهد| شبكة وفستان ابنة ماجد المصرى المحتشمة

الأهلي يوجه صفعة جديدة لـ شريف إكرامي ورمضان صبحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ملابس أنيقة.. نانسي عجرم تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها

بـ توب أبيض .. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الملك فاروق منع ركوب السيارات الحمراء.. واستثناء خاص لـ شكوكو.. ما السر؟