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رياضة

عماد متعب يعدد أسباب ضرورة فوز الأهلي اليوم على المقاصة.. فيديو

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:44 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد عماد متعب نجم الاهلي والمنتخب السابق، أن الفريق الأحمر يحتاج إلى الفوز بشكل ضروري على مصر المقامة، اليوم، في المباراة المقامة حاليا على استاد برج العرب، وذلك لعدة اسباب,

وأضاف عماد متعب في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن الفريق بحاجه لـ تاكيد احقيته بـ التتويج بلقب الدوري المصري، وان لا يتم اتهامه بـ التتويج باللقب عقب هزيمة الزمالك صاحب المركز الثاني .

وأشار عماد متعب إلى أن الاهلي فريق كبير وتتويجه بـ لقب الدوري؛ جاء عقب عناء وتعب، ولكن الفوز امام المقاصة ضروري وحتمي .

وتوج الأهلي بطلا رسميا للدوري المصري الممتاز، موسم (2019-2020)، للمرة الـ42 في تاريخه، امس الجمعة.

وجاء تتويج الأهلي، بعد خسارة غريمه الزمالك أمام أسوان (0-1)، في استاد القاهرة، بافتتاح الجولة الـ28.

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