عماد متعب يعدد أسباب ضرورة فوز الأهلي اليوم على المقاصة.. فيديو

يحتاج إلى الفوز بشكل ضروري





وأضاف عماد متعب في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن الفريق بحاجه لـ تاكيد احقيته بـ التتويج بلقب الدوري المصري، وان لا يتم اتهامه بـ التتويج باللقب عقب هزيمة الزمالك صاحب المركز الثاني .





وأشار عماد متعب إلى أن الاهلي فريق كبير وتتويجه بـ لقب الدوري؛ جاء عقب عناء وتعب، ولكن الفوز امام المقاصة ضروري وحتمي .





وتوج الأهلي بطلا رسميا للدوري المصري الممتاز، موسم (2019-2020)، للمرة الـ42 في تاريخه، امس الجمعة.

وجاء تتويج الأهلي، بعد خسارة غريمه الزمالك أمام أسوان (0-1)، في استاد القاهرة، بافتتاح الجولة الـ28.





أكد عماد متعب نجم الاهلي والمنتخب السابق، أن الفريق الأحمرعلى مصر المقامة، اليوم، في المباراة المقامة حاليا على استاد برج العرب، وذلك لعدة اسباب,