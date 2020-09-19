35 عربة كل 30 يوم.. الوزير: نستقبل 3 قطارات جديدة كل شهر من روسيا.. فيديو

قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه يتم تطوير كل المحطات الرئيسية للسكك الحديد في الصعيد.









وأضاف كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "يتم تطوير محطة مصر في الإسكندرية على أعلى مستوى".









وتابع كامل الوزير: " لن يقف قطار جديد على محطة غير متطورة ونعمل على تطوير المحطات والمزلقانات".









وأكمل كامل الوزير: "كل شهر نحصل على 35 عربية روسية جديدة تشكل 3 قطارات ليتم إضافتها على خطة التشغيل الحالية".







