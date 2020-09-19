توجيه مهم من الرئيس السيسي لـ وزير النقل يهم أهالي الصعيد والحفاظ على المياه.. فيديو

قال كامل الوزير وزير النقل، إن الدولة تقوم بتطوير الطريق الصحراوي الشرقي بالكامل من القاهرة حتى أسوان، والطريق الصحراوي الغربي من القاهرة وحتى الحدود الجنوبية.





وأضاف كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"تطوير الطريق الزراعي شرق وغرب النيل والمحاور العرضية التي تربط بينهم؛ يهم اهالي الصعيد ".





وتابع كامل الوزير:" طريق الأقصر - قنا به 6 ماكينات تقوم بتدوير طبقات الأسفلت، ونقوم بتوفير ماكينات، والرئيس السيسي تواصل معي منذ قليل؛ للاطمئنان على ما نفعله في الصعيد، من طرق ومحاور وسكك حديد".





واكمل كامل الوزير :" الرئيس السيسي وجه بتبطين وتطهير وتنظيف ترعة الكلابية التي تبدأ من جنوب الأقصر وحتى اسيوط، وترعة الإبراهيمية التي تبدأ من اسيوط وحتى ابو النمرس؛ حتى لا نفقد قطرة مياه واحدة ".