AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

توجيه مهم من الرئيس السيسي لـ وزير النقل يهم أهالي الصعيد والحفاظ على المياه.. فيديو

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:39 م
كامل الوزير
كامل الوزير
Advertisements
هاني حسين
قال كامل الوزير وزير النقل، إن الدولة تقوم بتطوير الطريق الصحراوي الشرقي بالكامل من القاهرة حتى أسوان، والطريق الصحراوي الغربي من القاهرة وحتى الحدود الجنوبية.

وأضاف كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"تطوير الطريق الزراعي شرق وغرب النيل  والمحاور العرضية التي تربط بينهم؛ يهم اهالي الصعيد ".

 وتابع كامل الوزير:"  طريق الأقصر - قنا  به 6 ماكينات  تقوم بتدوير طبقات الأسفلت،  ونقوم بتوفير ماكينات، والرئيس السيسي تواصل معي منذ قليل؛ للاطمئنان على ما نفعله في الصعيد، من طرق ومحاور وسكك حديد".

 واكمل كامل الوزير :"  الرئيس السيسي  وجه بتبطين وتطهير وتنظيف ترعة الكلابية التي  تبدأ من جنوب الأقصر وحتى اسيوط، وترعة الإبراهيمية التي تبدأ من اسيوط وحتى ابو النمرس؛ حتى لا نفقد قطرة مياه واحدة ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محور سمالوط بالمنيا.. مشروع قومي عملاق.. ثالث المحاور على النيل يسهل حركة التنقل والتجارة بين محافظات الصعيد

رئيس "أسيوط الجديدة": رصف طبقة أسفلت بطريق الازدواج الصعيد- البحر الأحمر

7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه.. ماذا حدث فى المشروع القومي للطرق؟

نسبة التنفيذ 93%.. وزير النقل يتفقد محور سمالوط على النيل بتكلفة 1.872 مليار جنيه

لمتابعة مشروعات خدمية وتنموية.. وزير النقل في جولة تفقدية بـ الصعيد.. فيديو وصور

في جولة تفقدية بمحافظات في الصعيد لمتابعة تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية.. وزير النقل يتابع اعمال تنفيذ المرحلة الأولى من ازدواج ورفع كفاءة طريق قنا / الاقصر الصحراوى الشرقى

ترشيحاتنا

خاص| أول حوار مع البرازيلي صاحب جراحة الدجاجة: لا أعرف طبيب سفاجا وحزين لسرقة عملي.. صور

صدمة.. باهر المحمدي يغيب عن الإسماعيلي 5 أشهر بعد جراحة في الركبة

تصريحات أوغلو عن مصر سخيفة.. أحمد موسى: على تركيا الاعتراف بـ ثورة 30 يونيو

الوضع صعب في القاهرة| فايلر: لم أحسم قرار تمديد عقدى مع الأهلي

أحمد موسى: وزير خارجية تركيا سقط في الخطيئة عندما تحدث عن ثورة 30 يونيو

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي: فوزكم الوحيد على الزمالك لما الأتوبيس موصلش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. تناول هذه الأنواع من الأطعمة يسبب الشيخوخة المبكرة

جميلة عوض بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

دراسة: علامة واحدة يعاني منها نصف مصابي كورونا