AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بتكليف الرئيس.. كامل الوزير: اعتماد مفتوح لـ تبطين وتطهير الترع في الصعيد

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:44 م
كامل الوزير
كامل الوزير
Advertisements
هاني حسين
قال  كامل الوزير وزير النقل، إنه يتم تنفيذ 13 محورًا في الصعيد، والرئيس السيسي وجه برصف كل الطرق المحلية المتقاطعة مع المحاور في الصعيد.

وأضاف كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" طريق الأقصر - قنا،  به 6 ماكينات  تقوم بتدوير طبقات الأسفلت  ونقوم بتوفير ماكينات".

وتابع كامل الوزير:" الرئيس السيسي تواصل معي منذ قليل للاطمئنان على ما نفعله في الصعيد من طرق ومحاور وسكك حديد".

 وأكمل كامل الوزير :"  الرئيس السيسي  وجه بتبطين وتطهير وتنظيف ترعة الكلابية التي  تبدأ من جنوب الأقصر وحتى أسيوط وترعة الإبراهيمية التي تبدأ من أسيوط وحتى ابو النمرس حتى لا نفقد قطرة مياه واحدة ".

وتابع كامل الوزير: "اعتماد مفتوح لتبطين وتطهير الترع في الصعيد"، مضيفا:"  حالة الترع والمصارف في الصعيد حالتها غير جيدة وتحتاج إلى اهتمام كبير منا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمتابعة تنفيذ المشروع القومي للطرق.. وزير النقل يعقد اجتماعًا مع قيادات الطرق والكباري

محور سمالوط بالمنيا.. مشروع قومي عملاق.. ثالث المحاور على النيل يسهل حركة التنقل والتجارة بين محافظات الصعيد

برلماني: رفع كفاءة 9600 كيلو متر طرق انجاز لم تشهده مصر إلا فى عهد السيسى

نقل البرلمان تشيد بدور الزراعة والرى فى ترشيد استخدامات المياه

الحكومة: الرئيس السيسي وجه بتبطين جميع الترع والمصارف ورصف الطرق المتقاطعة مع كل المحاور

لخدمة 77 ألف فدان.. فرحة وسعادة بين مزارعي المنيا لتبطين وتأهيل ١٥٨ كيلو متر بالترع.. شاهد

ترشيحاتنا

ترقص على أغنية أجنبية.. ابنة أحمد حلمي ومنى زكى تشعل السوشيال ميديا | شاهد

مصر تستنكر حديث الخارجية التركية عن ثورة 30 يونيو: ادعاءات منافية للواقع

جروس يعتذر عن عدم تدريب الزمالك

بملابس كاجوال.. رانيا فريد شوقى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بالصور | جماهير الأهلي تهاجم شريف إكرامي عبر السوشيال ميديا

عن منع تدريب فريقين فى الدوري .. مطالبات بتقنين المقترح والجبلاية تؤكد : قيد الدراسة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. تناول هذه الأنواع من الأطعمة يسبب الشيخوخة المبكرة

جميلة عوض بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

دراسة: علامة واحدة يعاني منها نصف مصابي كورونا