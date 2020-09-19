بتكليف الرئيس.. كامل الوزير: اعتماد مفتوح لـ تبطين وتطهير الترع في الصعيد

قال كامل الوزير وزير النقل، إنه يتم تنفيذ 13 محورًا في الصعيد، والرئيس السيسي وجه برصف كل الطرق المحلية المتقاطعة مع المحاور في الصعيد.





وأضاف كامل الوزير ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ، في برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ط ريق الأقصر - قنا ، به 6 ماكينات تقوم بتدوير طبقات الأسفلت ونقوم بتوفير ماكينات".





وتابع كامل الوزير:" الرئيس السيسي تواصل معي منذ قليل للاطمئنان على ما نفعله في الصعيد من طرق ومحاور وسكك حديد".





وأكمل كامل الوزير :" الرئيس السيسي وجه بتبطين وتطهير وتنظيف ترعة الكلابية التي تبدأ من جنوب الأقصر وحتى أسيوط وترعة الإبراهيمية التي تبدأ من أسيوط وحتى ابو النمرس حتى لا نفقد قطرة مياه واحدة ".



