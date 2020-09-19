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رياضة

مروان محسن: نهدي الدوري لـ«مؤمن زكريا».. وسنقاتل لحصد اللقب الإفريقي

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:53 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أبدي مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتتويج الأهلي هذا الموسم ببطولة الدوري للمرة الـ42.

أضاف مروان محسن: «نهدي بطولة الدوري هذا الموسم إلى مؤمن زكريا، الذي نتمنى له الشفاء وأن يعود إلينا قريبًا».

وأوضح مهاجم الأهلي أن التتويج بالدوري قبل نهايته بـ7 أسابيع أمر إيجابي للغاية من أجل التفرغ للتركيز في مباراتي الوداد في دوري أبطال إفريقيا، خاصة أننا نتطلع للفوز باللقب الإفريقي، الذي نعلم أنه هدف رئيسي لنا وللجماهير.

وأشار مروان محسن إلى أن تركيزه دائمًا يكون في التدريبات والمباريات، من أجل تقديم أفضل ما لديه، مؤكدًا أنه يبذل أقصى ما في وسعه، من أجل قيادة الفريق دائمًا للانتصارات.
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