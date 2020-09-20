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مرأة

20 سبتمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك وما هي نصيحة الأبراج لك

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد  شخصية اليوم في علم الأرقام

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 20 سبتمبر فإن ذلك يعني أن لديك طاقة كبيرة، ولديك حسا تجاريا واستعدادا للمغامرة.. أنت أيضا عاطفي وحساس، لكنك متقلب المزاج، وتميل للغموض والكتمان.

نصيحة:

هذا العام تشعر في أحيان كثيرة بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد. حافظ على اتزانك النفسي وتماسكك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.

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