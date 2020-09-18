حظك اليوم الجمعة 18 سبتمبر وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا واجتماعيا: القمر وعطارد بمواجهتك.. انتبه لحقوقك ولا تغامر وتجنب القرارات المطلقة، فالعناد ليس في صالحك.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا.. القمر في مواجهة برجك يولد بداخلك خوفا شديدا على نفسك مما يبعدك عمن تحب
الثور
من 21/4 إلى 21/5
اجتماعيا وعاطفيا: تبدو واعيا أن للآخرين حقوقا مثلك وتتعامل بذكاء مع الجميع.
مهنيا وعائليا: القمر في منزلك السادس يحفز حركتك وتميل للاهتمام بواجبات مهنية أو منزلية.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا واجتماعيا: الفلك يمنحك اليوم نشاطا وسحرا وقد يجمعك بالزملاء والأصحاب نشاطات مشتركة ولقاءات موفقة.
عاطفيا: القمر في منزل الحب يرفع من معنوياتك وتبدو مفعما بطاقة عاطفية توجهها نحو الأحباب.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك وعليك أن تسيطر على تقلباتك المزاجية اليوم وأن تتصرف بحكمة.
مهنيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك بالحفاظ على المسافة التي تجنبك الاشتباك مع المحيطين بك.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يجعلك اليوم تتكلم بثقة وتراعي مشاعر المحيطين بك.
عاطفيا وعائليا: القمر بمنزلك الثالث يدفعك اليوم نحو تخصيص وقت تجد فيه المتعة والراحة النفسية مع الأهل والأقارب.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا وعائليا: تنصحك الأفلاك ألا تتخذ مواقف متسرعة كي لا تندم وتأنّ في أقوالك وردود أفعالك.
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني واليوم غير مناسب للتسرع في قراراتك وعليك بالحفاظ على روح الحذر.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا واجتماعيا: تسيطر اليوم على الأوضاع وتفرض إرادتك وتصنع حياتك.
عاطفيا: القمر في برجك يجعلك لامعا.. كن مستعدا لاستقبال المعجبين خاصة من الجنس الآخر.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا واجتماعيا: من المهم اليوم ألا تعلن خططك ولا تتكلم عن أخبارك وعن حياتك الشخصية وتجنب الزهو بنفسك.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة وعليك أن تعتني بصحتك وسلامتك وعليك بتنظيم جهودك.. لا تبدد طاقتك فيما لا ينفع وحافظ على اتزانك النفسي.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا واجتماعيا: القمر وعطارد في منزل الأصدقاء ويعدك ذلك بأجواء حلوة وعلاقات موفقة ومتوافقة.
ماليا ومهنيا: يدعمك أناس مخلصون وتقضي أوقاتا ممتعة وتستطيع أن تحقق إنجازا.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وينصحك الفلك بتجنب الأضواء وعليك بتوخي الحذر.
مهنيا وماليا: ينصحك الفلك بالتأني وعدم المغامرة وعليك أن تنظر أين تضع قدميك ولا تتسرع في خياراتك.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا: رغم الضغوط، تعدك الأفلاك بيوم حافل بالرومانسية واللقاءات العاطفية الحلوة.
مهنيا واجتماعيا: القمر وعطارد في منزل الحظ يدفعانك لإظهار مواهب جديدة وتلمع كالذهب وتجذب الجميع.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات يمنحك يوما مناسبا للبيع والشراء وللتخطيط لمستقبلك، فقط انتبه لحقوقك وادرس جيدا قراراتك.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. يمكنك اليوم أن تقترب بلطف ممن تحب واليوم مناسب لإصلاح علاقاتك.