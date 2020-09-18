حظك اليوم الجمعة 18 سبتمبر وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج وبالأخص حظك اليوم، لذا كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أبرز18-9-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا.. القمر في مواجهة برجك يولد بداخلك خوفا شديدا على نفسك مما يبعدك عمن تحب

مهنيا واجتماعيا: القمر وعطارد بمواجهتك.. انتبه لحقوقك ولا تغامر وتجنب القرارات المطلقة، فالعناد ليس في صالحك.

مهنيا وعائليا: القمر في منزلك السادس يحفز حركتك وتميل للاهتمام بواجبات مهنية أو منزلية.

اجتماعيا وعاطفيا: تبدو واعيا أن للآخرين حقوقا مثلك وتتعامل بذكاء مع الجميع.

من 21/4 إلى 21/5

عاطفيا: القمر في منزل الحب يرفع من معنوياتك وتبدو مفعما بطاقة عاطفية توجهها نحو الأحباب.

مهنيا واجتماعيا: الفلك يمنحك اليوم نشاطا وسحرا وقد يجمعك بالزملاء والأصحاب نشاطات مشتركة ولقاءات موفقة.

من 22/5 إلى 21/6

مهنيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك بالحفاظ على المسافة التي تجنبك الاشتباك مع المحيطين بك.

عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك وعليك أن تسيطر على تقلباتك المزاجية اليوم وأن تتصرف بحكمة.

من 22/6 إلى 22/7

عاطفيا وعائليا: القمر بمنزلك الثالث يدفعك اليوم نحو تخصيص وقت تجد فيه المتعة والراحة النفسية مع الأهل والأقارب.

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يجعلك اليوم تتكلم بثقة وتراعي مشاعر المحيطين بك.

من 23/7 إلى 22/8

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني واليوم غير مناسب للتسرع في قراراتك وعليك بالحفاظ على روح الحذر.

عاطفيا وعائليا: تنصحك الأفلاك ألا تتخذ مواقف متسرعة كي لا تندم وتأنّ في أقوالك وردود أفعالك.

من 23/8 إلى 22/9

عاطفيا: القمر في برجك يجعلك لامعا.. كن مستعدا لاستقبال المعجبين خاصة من الجنس الآخر.

مهنيا واجتماعيا: تسيطر اليوم على الأوضاع وتفرض إرادتك وتصنع حياتك.

من 23/9 إلى 22/10

العقرب

من 23/10 إلى 22/11

عاطفيا واجتماعيا: من المهم اليوم ألا تعلن خططك ولا تتكلم عن أخبارك وعن حياتك الشخصية وتجنب الزهو بنفسك.

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة وعليك أن تعتني بصحتك وسلامتك وعليك بتنظيم جهودك.. لا تبدد طاقتك فيما لا ينفع وحافظ على اتزانك النفسي.