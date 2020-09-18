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مرأة

حظك اليوم الجمعة 18 سبتمبر وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يهتم كثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج وبالأخص حظك اليوم، لذا كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أبرز توقعات الأبراج يوم الجمعة 18-9-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

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الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا واجتماعيا: القمر وعطارد بمواجهتك.. انتبه لحقوقك ولا تغامر وتجنب القرارات المطلقة، فالعناد ليس في صالحك.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا.. القمر في مواجهة برجك يولد بداخلك خوفا شديدا على نفسك مما يبعدك عمن تحب

الثور
من 21/4 إلى 21/5
اجتماعيا وعاطفيا: تبدو واعيا أن للآخرين حقوقا مثلك وتتعامل بذكاء مع الجميع.
مهنيا وعائليا: القمر في منزلك السادس يحفز حركتك وتميل للاهتمام بواجبات مهنية أو منزلية.

الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا واجتماعيا: الفلك يمنحك اليوم نشاطا وسحرا وقد يجمعك بالزملاء والأصحاب نشاطات مشتركة ولقاءات موفقة.
عاطفيا: القمر في منزل الحب يرفع من معنوياتك وتبدو مفعما بطاقة عاطفية توجهها نحو الأحباب.

السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك وعليك أن تسيطر على تقلباتك المزاجية اليوم وأن تتصرف بحكمة.
مهنيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك بالحفاظ على المسافة التي تجنبك الاشتباك مع المحيطين بك.


الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يجعلك اليوم تتكلم بثقة وتراعي مشاعر المحيطين بك.
عاطفيا وعائليا: القمر بمنزلك الثالث يدفعك اليوم نحو تخصيص وقت تجد فيه المتعة والراحة النفسية مع الأهل والأقارب.


العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا وعائليا: تنصحك الأفلاك ألا تتخذ مواقف متسرعة كي لا تندم وتأنّ في أقوالك وردود أفعالك.
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني واليوم غير مناسب للتسرع في قراراتك وعليك بالحفاظ على روح الحذر.


الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا واجتماعيا: تسيطر اليوم على الأوضاع وتفرض إرادتك وتصنع حياتك.
عاطفيا: القمر في برجك يجعلك لامعا.. كن مستعدا لاستقبال المعجبين خاصة من الجنس الآخر.

العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا واجتماعيا: من المهم اليوم ألا تعلن خططك ولا تتكلم عن أخبارك وعن حياتك الشخصية وتجنب الزهو بنفسك.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة وعليك أن تعتني بصحتك وسلامتك وعليك بتنظيم جهودك.. لا تبدد طاقتك فيما لا ينفع وحافظ على اتزانك النفسي.

القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا واجتماعيا: القمر وعطارد في منزل الأصدقاء ويعدك ذلك بأجواء حلوة وعلاقات موفقة ومتوافقة.
ماليا ومهنيا: يدعمك أناس مخلصون وتقضي أوقاتا ممتعة وتستطيع أن تحقق إنجازا.


الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وينصحك الفلك بتجنب الأضواء وعليك بتوخي الحذر.
مهنيا وماليا: ينصحك الفلك بالتأني وعدم المغامرة وعليك أن تنظر أين تضع قدميك ولا تتسرع في خياراتك.

الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا: رغم الضغوط، تعدك الأفلاك بيوم حافل بالرومانسية واللقاءات العاطفية الحلوة.
مهنيا واجتماعيا: القمر وعطارد في منزل الحظ يدفعانك لإظهار مواهب جديدة وتلمع كالذهب وتجذب الجميع.

الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات يمنحك يوما مناسبا للبيع والشراء وللتخطيط لمستقبلك، فقط انتبه لحقوقك وادرس جيدا قراراتك.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. يمكنك اليوم أن تقترب بلطف ممن تحب واليوم مناسب لإصلاح علاقاتك.
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