مروان محسن: الدوري دائما فى الأهلي.. ونجحنا في تخطي كل الصعوبات.. فيديو

أكد مروان محسن، مهاجم الأهلي، أن بطولة الدوري دائما ما تكون في النادي الأهلي.





وقال مروان ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "بطولة الدوري دائما في النادي الأهلي، ونركز على إفريقيا لانها غائبة منذ فترة عن الفريق، ونستعد لها جيدا خلال الفترة الجارية".





وأكمل: "فترة كورونا جعلتنا نتأخر خلال الفترة الماضية ولكن نجحنا أن نتخطى كل هذه الصعوبات والحمدلله اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية".



