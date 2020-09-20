البحرين تسجل ذروة الإصابة بـ كورونا .. ووزيرة الصحة توجه رسالة عاجلة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 690 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية منها 125 حالة بين العمالة الوافدة، و544 لمخالطين و3 حالات وافدة.





وأفادت الصحة البحرينية في بيان بأن فيروس كورونا انتشر بين صفوف الأطفال بنسبة 30% من الحالات القائمة والتي تشكل 6959 حالة حتي الجمعة، مما يعني أن هناك أكثر من 2087 طفلا مصابا بالفيروس وأغلبهم بسبب المخالطة وتهاون البعض في اتخاذ الإجراءات الوقائية.





وذكرت الوزارة البحرينية أن إجمالي حالات الإصابة في البلاد منذ تفشي الفيروس وحتي الان بلغت 63879.





فيما سجلت الوزارة 221 حالة وفاة بكوفيد ١٩ منذ بداية الجائحة وحتى الآن.





بينما وصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 56700 شخصا.





من جانبها، قالت وزيرة الصحة البحرينية فائقة الصالح، السبت، إن المملكة تشهد حالة ذروة انتشار وباء كورونا، حيث أرجعت سبب ذلك لتراخي وتهاون بعض فئات المجتمع بالإجراءات الوقائية.





وذكرت: "هذه الفترة توصف بمرحلة الذروة، ومازال عدد الحالات المكتشفة بازدياد، وسوف تظل هذه الأرقام مرتفعة إذ استمر التراخي والتهاون من الفئات غير المسؤولة في البحرين"​​​.





وأكدت فائقة الصالح "أهمية الوعي المجتمعي، والتزام الجميع بتطبيق التعليمات والإرشادات الصحية والوقائية، والحفاظ على ما تم الوصول إليه من نجاحات في المراحل السابقة للتعامل مع الفيروس القاتل".



