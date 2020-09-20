القبض على مسجلين خطر بحوزتهما كمية من «الحشيش» بـ المنيا

ألقت وحدة مباحث مركز مغاغة شمال المنيا القبض على مسجلين خطر بحوزتهما كمية من الحشيش أثناء ترويجه للمتعاطين.
تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا اخطار من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بورود معلومات لمركز شرطة مغاغة عن قيام عاطلين يروجان للمخدرات.
اقرأ المزيد: طعنة في القلب.. حبس قاتل عشيق والدته بالعدوة بالمنيا
وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال المنيا والمقدم عمر عامر رئيس مباحث مركز د مغاغة لفحص البلاغ حيث تمكنوا من إلقاء القبض على شخصين مسجلين خطر مخدرات وسرقات وهما (ا.م) 25 سنة و (م.ع )35 سنة وبحوزتهما 400 جرام حشيش أثناء ترويجه لدي المتعاطين. وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولي التحقيق.