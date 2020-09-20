القبض على مسجلين خطر بحوزتهما كمية من «الحشيش» بـ المنيا

ألقت وحدة مباحث مركز مغاغة شمال المنيا القبض على مسجلين خطر بحوزتهما كمية من الحشيش أثناء ترويجه للمتعاطين.





تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا اخطار من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بورود معلومات لمركز شرطة مغاغة عن قيام عاطلين يروجان للمخدرات.







