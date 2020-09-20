ضبط عامل تخصص في تزوير المحررات الرسمية ومستندات المرور بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والمستندات المرورية وترويجها على عملائه.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للمرور قيام أحد الأشخاص عامل ، ومقيم بالجيزة ، له معلومات جنائية بتزوير المحررات الرسمية والمستندات المرورية وترويجها على عملائه مُستخدمًا فى ذلك أدوات وآلات طباعة حديثة.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على (8) شهادات براءة ذمة"مخالفات نيابة" يشتبه فى كونها مزورة و شهادات تأمينات منسوب صدورها لمكتب تأمينات يشتبه فى كونها مزورة وبيان نجاح بإسم أحد الأشخاص يشتبه فى كونها مزورة و(2) شهادة فحص فنى لطفاية حريق خالية من البيانات يشتبه فى كونها مزورين و(3) نماذج مرور خالية البيانات و(5) توكيلات منسوب صدورها للشهر العقارى بأسماء مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية يشتبه فى كونهم مزورين و شهادة بيانات لإحدى المركبات يشتبه فى كونها مزورة و (3) خطابات منسوب صدورها لإحدى وحدات المرور لسيارات مختلفة يشتبه فى كونهم مزورين و مبلغ مالى – 2 هاتف محمول .





وبتفتيش مسكن المتهم المذكور تم ضبط (جهاز كمبيوتر يحتوى على العديد من نماذج رخص قيادة وتسيير والعديد من شهادات بيانات الخاصة بالمرور – طابعة حرارية بطبع إيصالات السحب بداخلها رول ورقى يشبه إيصالات سحب – 2 رخصة قيادة – رخصة تسيير دراجة نارية).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير الأوراق والمستندات الرسمية.