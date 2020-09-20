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توك شو

قبل دخول المدارس .. اللجنة العليا للفيروسات: لا ننصح الأطفال بارتداء الكمامة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:21 ص
اطفال الحضانة كمامات
اطفال الحضانة كمامات
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن رقم الطوارئ 105 رد على حوالي 250 ألف سؤال وقت أزمة فيروس كورونا من مكالمات المواطنين عن تداعيات الفيروس.

وأضاف حاتم، خلال حواره لبرنامج الحكاية، تقديم عمرو أديب، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»،  أن كورونا يصيب الأطفال بشكل أقل لأنهم يحصلون على بعض التطعيمات منها الدرن والحصبة؛ مشيرا إلى أن الأطفال أقل من 6 سنوات لا ينصحهم بارتداء الكمامة.

وتابع حاتم: "يجب أن يكون هناك تباعد اجتماعي بين الأطفال في الفصول، ويجب على المدرسين توعية الأطفال بذلك، والتعامل مع الطفل العائد من المدرسة طبقًا للتعليمات المقررة بالنسبة للتعامل والإجراءات".

وأختتم حاتم: "الكمامة القماش تحمي من عدوى الفيروس وكذلك تحمي الآخرين".
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