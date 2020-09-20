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أخبار العالم

وسط معارضة ثلاثية .. أمريكا تعلن عودة العقوبات الأممية على إيران ودخولها حيز التنفيذ

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:23 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأحد دخول العقوبات الأممية على إيران حيز التنفيذ.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن جميع العقوبات الأمريكية على إيران عادت تقريبا، وستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الأحد.

وفي تغريدة له على "تويتر"، كتب بومبيو: "عادت جميع عقوبات الأمم المتحدة تقريبًا على إيران ، الدولة الرائدة الراعية للإرهاب ومعاداة السامية".

وأضاف: "هذا يشمل التمديد الدائم لحظر الأسلحة.. هذه أخبار رائعة من أجل السلام في المنطقة".

وتابع بومبيو أن الولايات المتحدة تتعهد بمعاقبة كل من يخرق العقوبات المفروضة على إيران، وأن واشنطن تتوقع من جميع الدول الأعضاء الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب هذه القيود التي أعيد فرضها.

وواصل أن جهود إيران العنيفة لنشر الثورة قتلت الآلاف وقلبت حياة ملايين الأبرياء.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أواخر أغسطس أن واشنطن أطلقت عملية استمرت 30 يومًا لاستعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة تقريبًا على طهران، بسبب فشل إيران في "دعم مهمتها'' للحفاظ على السلام والأمن.

وكرر الممثل الخاص لإيران وفنزويلا إليوت أبرامز هذه المشاعر يوم الأربعاء، وقال للصحفيين إن واشنطن تتوقع إعادة فرض جميع الإجراءات.

وعارضت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا الموعد النهائي للولايات المتحدة لإعادة الإجراءات العقابية. في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن الدولي، قالت الدول الأوروبية الثلاث إن تخفيف العقوبات، الذي تم الاتفاق عليه كجزء من الاتفاق النووي لعام 2015 الذي حد من قدرات إيران النووية، سيظل ساري المفعول بعد يوم الأحد.


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